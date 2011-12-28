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Ekonomi

'İstesek yerli uçak yaparız ama uçurmazlar'

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin 3 ay içinde yerli uçak yapabilecek kapasitesi

28 Aralık 2011 02:00

T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin 3 ay içinde yerli uçak yapabilecek kapasitesi olduğunu ifade ederek, “Ama Boeing ve Airbus’ın fiili tekeli var, onlara rağmen uçamayız” dedi.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, 2012 yılına damgasını vuracak gelişmeler ve başta Kanal İstanbul olmak üzere mega projeler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yıldırım, “Türkiye’nin 3 ay içinde yerli uçak yapabilecek durumda olduğunu” belirterek, “Ama dünyanın sizin uçağınıza yol vermesi lazım. Bu alanda Boeing ve Airbus’ın fiili tekeli var. Onlara rağmen uçak yapıp, uçuramazsınız” dedi. Yıldırım, Türkiye’nin önce büyük bir üreticinin lisansıyla uçak yapacağını, 2023 yılına kadar da ‘özgün’ uçağını yapmayı hedeflediğini söyledi. “Türkiye, neden uçak yapıyor?” sorusunu gündeme getiren Yıldırım, “En ufak bir karışıklıkta hemen ambargo uygulanıyor. O zaman da adamlar, size bunları vermiyor. Daha önce Kıbrıs harekâtında bunu gördük. Gün gelir ihtiyaç olur, kimse de o zaman sertifika filan aramaz” dedi.


Japon destek var

Habertürk'ün haberine göre; Yıldırım, yeniden örgütlenen bakanlıkta daha önce ‘sahipsiz olan, derli toplu mevzuatı olmayan’ uzay ve havacılık alanına da yeni yapılanmada yer verildiğini vurgulayarak Türkiye’nin Japonya ile uydu ve uzay teknolojileri alanında işbirliği protokolü imzaladığını kaydetti.


'Kanal İstanbul'da ihale 2013'te'

Bakan Yıldırım, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından genel seçimler öncesinde açıklanan ‘Çılgın Proje’ olarak da adlandırılan Kanal İstanbul ile ilgili üç ayrı alternatif güzergâhın belirlendiğini söyledi. Yıldırım, proje için 2013 yılında yap-işlet-devret modeli ile ihaleye çıkılacağını açıklarken, 3. köprünün yer seçiminin de bitmek üzere olduğunu ifade etti.


Marmara'daki yol kavgasına inceleme

Yıldırım, Marmara’da önceki gün feribot ve Ro-Ro gemisi arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle yaşanan ve faciadan dönülen kazayla ilgili olarak da inceleme başlattığını, görüntülerin inceleneceğini söyledi. Kazanın yol vermeme nedeniyle yaşandığının açık olduğunu vurgulayan Yıldırım, Osmangazi-1 feribotunun kaptanını tanıdığını belirterek, “İDO Genel Müdürlüğü yaptığım dönemden bu kaptanı tanırım. Çok deneyimlidir. Onun basiretiyle büyük bir kazadan dönüldüğü anlaşılıyor” dedi.


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