İşten kovulduğu için çalıştığı apartmanda yangın çıkartan apartman görevlisi üçüncü gözaltısı sonrası tutuklandı

Eskişehir'de çalıştığı apartmanda işten çıkarılmasına tepki için 11 katlı binada yangın çıkartan ve iki kez serbest bırakılan apartman görevlisi Yunus Emre Aydoğdu, tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, 11 katlı binadaki yangını Yunus Emre Aydoğdu'nun kasten çıkardığı tespit edildi.

İki kez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Yunus Emre Aydoğdu, ilk ifadesinde "İşten çıkarmalarına kızdım, yangını bilerek çıkardım" ifadeleri kullanırken, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yunus Emre Aydoğdu'nun, apartmandaki yangın söndürme sistemini ve su vanalarını kapattığının belirlenmesi üzerine yeniden gözaltına alınarak ikinci kez adliyeye sevk edildi. Şüpheli, bu kez de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı, Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği adli kontrol kararına itiraz etmesi üzerine hakkında tutuklama kararı çıkarılan şüpheli Yunus Emre Aydoğdu polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Ne olmuştu?

Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitede geçen cumartesi gecesi yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 11 katlı binanın çatı katında yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, binanın çatı katında hasara yol açmıştı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yangını kasten çıkardığı iddia edilen site görevlisi Yunus Emre A'yı iki kez gözaltına almıştı.