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İşten çıkartılan depremzede işçilerin eylemine TOMA'lı müdahale

Van'da 2011'de meydana gelen deprem sonrası İŞKUR tarafından işe alınan ancak geçen ay işlerine son verilen 150 kişilik grubun eylemi basınçlı su ve gaz bombaları ile dağıtıldı

10 Temmuz 2014 22:57

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından ’Toplum Yararına Çalışma Projesi’ (TYÇP) kapsamında Türkiye İş Kurumu (İşkur) tarafından işe alınan ve geçen ay işlerine son verilen 7 bin 286 işçinin eylemleri sürerken, Valiliğe yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. 150 kişilik işçi grubu, basınçlı su ve gaz bombası ile dağıtıldı.

DHA'nın haberine göre, Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de meydana gelen 7.2 ile 5.6 büyüklüklerindeki 2 depremlerin ardından İşkur, TYÇP kapsamında 7 bin 286 kişiyi, Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli resmi kurumlarda görevlendirdi.

3 yıldır 9 ay çalışıp, 3 ay boş kalan işçiler, bu yıl 14 Haziran’da işten çıkarıldı. İşten çıkarılan işçilerde 2 hafta önce oturma eylemi başlattı.

Önümüzdeki yıllar için tekrar çalıştırılmayacaklarını ileri süren 7 bin 286 işçi dönüşümlü olarak Van şehir merkezinde bulunan Fekiye Teyran Parkı’nda oturma eylemi yaparken, seslerini duyumak isteyen İşçiler, bugün akşam saatlerinde ise Van’ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde basın açıklaması yaptı.

 

TOMA'lardan su sıkıldı

 

KESK’in de destek verdiği basın açıklamasını ardından Yaklaşık 150 kişilik grup, sloganlar atarak Valilliğe doğru yürümek istedi. Ancak çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bu yürüyüşe izin vermedi.

Yürümek isteyen grup, Cumhuriyet Caddesi üzerinde hazır bekletilen toplumsal müdahale aracı TOMA’lardan sıkılan tazikli su ve gözyaşartıcı bomba kulanılarak dağıtıldı. Yürümek isteyen grup ise polise taş atarak karşılık verdi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Van kent merkezindeki olaylar iftar saatinin yaklaşması ve polisin müdahalesi sonucu sona erdi.

 

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