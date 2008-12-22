İşten çıkarmaların Ford'a maliyeti 3.1 milyon YTL

Ford Otomotiv A.Ş, iş akitleri sonlandırılacak çalışanlarına ödeyeceği ihbar ve kıdem tazminatının şirkete maliyetinin, yaklaşık 3,1 milyon YTL olacağını açıkladı.



Ford Otomotiv'den İMKB'ye gönderilen yazıda, 19 Aralık 2008 tarihli özel durum açıklaması ile bildirilen İnönü Fabrikası'ndaki 300 çalışanın iş akitlerinin sonlandırılması kararının, şirket yönetimi tarafından alındığı ve bu konuda alınmış bir yönetim kurulu kararı bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İş akitleri sonlandırılacak çalışanlarımıza ödenecek ihbar ve kıdem tazminatının Ford Otosan'a maliyeti yaklaşık 3,1 milyon YTL olacaktır. Ford Otosan'ın bugün itibariyle 8 bin 506 olan toplam çalışan sayısı, 300 çalışanımızın iş akdi sona erdikten sonra, emeklilik ve kendi isteğiyle ayrılmalar haricinde, 8 bin 206 seviyesine gelecektir."

