İşten çıkarma yasağına rağmen bankalarda çalışan sayısı 11 ayda 2 bin 776 kişi azaldı

Bankalarda çalışan sayısı, pandemi nedeni getirilen işten çıkarma yasağına rağmen 2020 yılının ilk 11 ayında 2 bin 776 kişi azaldı. Bankavitrini’nin haberine göre 2019 sonunda 203 bin 839 personel ile hizmet veren bankaların 2020 Kasın sonunda 201 bin 63 çalışana düştüğü görüldü.

BDDK verilerine göre 2019 sonunda 11 bin 299 şube ile yurtiçinde faaliyet gösteren bankaların şube ile hizmet verirken, 2020 Kasım sonunda 139 azalarak 11 bin 160 şubeye geriledi.

Bankavitrini.com yazarı, eski bankacı Erol Taşdelen’e göre bankalar bazı haklarını vererek içalışanları istifaya zorladı. Taşdelen. emekli olanların sayısının işten ayrılanların küçük bir kısmını oluşturduğunu da belirtti. Öte yandan Taşdelen, işten çıkarma yasağının kalkmasıyla sektörde en az 10 bin kişinin daha işsiz kalacağı öngörüsünde bulundu.

Bankaların vergi öncesi karlılıklarının toplam personel sayısına oranı ise 2020 Kasım sonunda yüzde 30 artarak ile 361 bin TL’ye çıktı. Taşdelen, bu verinin, bankaların “Personel başına karlılığımız düşüyor, personel azaltmamız gerekiyor” tezini çürüttüğünü savundu.