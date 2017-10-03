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İşten çıkarılınca oturma eylemi başlatan gruba CHP'den destek ziyareti

DİYARBAKIR, (DHA) - CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Şerif Doğru, Dicle Üniversitesi'nde çeşitli birimlerde çalışırken önceki gün işten çıkarılınca oturma eylemi başlatan işçileri ziyaret etti, yanlarında olduklarını söyledi

03 Ekim 2017 21:28

DİYARBAKIR, (DHA) - CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Şerif Doğru, Dicle Üniversitesi\'nde çeşitli birimlerde çalışırken önceki gün işten çıkarılınca oturma eylemi başlatan işçileri ziyaret etti, yanlarında olduklarını söyledi.
CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Şerif Doğru ve beraberindeki bazı partililer, Dicle Üniversitesi\'nde taşeron işçi olarak çalışırken, işlerine son verilen, bu nedenle oturma eylemi başlatan işçileri ziyaret etti. CHP\'li Doğru, işten çıkarılan yaklaşık 100 işçiye, her zaman yanında olduklarını söyledi, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkilelere çağrıda bulundu. İşçiler de CHP heyetine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

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