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İşten çıkarıldığı işyerinden 2 ton et çalan şüpheli, tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde, işten çıkarıldığı işyerinden üç günde 2 ton et çaldığı öne sürülen 45 yaşındaki Rafet Pınar, Marmaris'te yakalanıp, tutuklandı

11 Kasım 2017 21:23

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde, işten çıkarıldığı işyerinden üç günde 2 ton et çaldığı öne sürülen 45 yaşındaki Rafet Pınar, Marmaris\'te yakalanıp, tutuklandı.
Datça\'da, Muammer Kaya\'ya ait et işleme tesisinde çalışırken, bir süre önce işten çıkarılan Rafet Pınar, 8-10 Kasım tarihleri arasında geceleri, yaptırdığı yedek anahtarla gizlice işyerine girip, yaklaşık 2 ton et çaldı. İşletme sahibi Muammer Kaya, etin azaldığını fark ederek içeride bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Bir süre önce işten çıkardığı Rafet Pınar\'ın etleri çaldığını görünce, kamera kayıtlarıyla birlikte Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek şikayetçi oldu.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de, şüphelinin elindeki eti satmak için kente geleceğini öğrendi. Marmaris Belediyesi Kapalı Pazaryeri\'nde bulunan kasap dükkanları çevresinde tedbir alan polis, beklemeye başladı. Pazaryerindeki bir kasap dükkanına giren Rafet Pınar, gözaltına alındı.
Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen Pınar\'a hırsızlık anının kamera kayıtları izlettirildi. Buna rağmen suçlamaları kabul etmeyen Rafet Pınar, nitelikli hırsızlık suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığını mahkemece tutuklandı.

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