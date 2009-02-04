'İşten çıkarılanın konut kredisi dondurulsun'

CHP İstanbul Milletvekili Esfender Korkmaz, 1 Temmuz 2008'den itibaren işsiz kalanların, konut kredisi ödemelerinin 1 yıl süreyle dondurulmasını ve ertelenen taksitlere ilişkin faizlerin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasını öngören kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.



Korkmaz, TBMM'de basın toplantısını düzenleyerek kanun teklifinin içeriği hakkında bilgi verdi.

Hükümetin, ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalanlara destek vermesi gerektiğini ifade eden Korkmaz, ekonomiyi canlandıracak tedbirlerin alınmaması durumunda, Türkiye'de sosyal patlama olacağını ileri sürdü.



Korkmaz, ekonomik krizle boşanma ve suç sayısının artmaya başladığını, krizin dibe vurmasının maliyetinin çok yüksek olacağını belirtti.

Türkiye'de her ay 100 bin kişinin işsiz kaldığını, bunlardan en az yüzde 10'unun konut kredi almış kişiler olduğunu anlatan Korkmaz, kanun teklifinin, en az 200 bin kişiyi kurtaracak bir proje olduğunu bildirdi.



Kredi kartı faizlerinin düşürülmesi için daha önce verdiği kanun teklifinin gündeme alınmamasını da eleştiren Korkmaz, hükümetin, bu işi görmezlikten geldiğini savundu.



Teklif, taksitlerin 1 yıl ertelenmesini öngörüyor



Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı olup, 1 Temmuz 2008 ile 30 Haziran 2010 arasında işsiz kalan veya kalacaklardan, bankadan konut kredisi almış olanlar ile TOKİ'den vadeli konut satın almış olanların ödemekte oldukları konut kredisi taksitlerinin 1 yıl süreyle ertelenmesini öngörüyor.



Ertelenen taksitler için bankalara, Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranı kadar faiz; döviz cinsinden kredilerde ise LİBOR artı 4 puan faiz ödenmesini düzenleyen teklif, faizlerin, 1 yıl süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasını içeriyor.



Teklif, ertelenen kredilerde kur kaybı ortaya çıkarsa, bunun da İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmesini düzenliyor.



