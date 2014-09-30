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İşten çıkarılan Vanlı depremzedeler Ankara’daki eylemlerinin 16. gününde

Parkta tenekeler içinde ateş yakılıyor. Ancak, birçok şey yasak. Hafta sonu şiddet yağmur nedeniyle şemsiye açılmasına izin verilmediği anlatılıyor

30 Eylül 2014 14:18

Hülya Karabağlı

2011 Van depreminden sonra İŞKUR'un bir projesi kapsamında alındıkları işe yerel seçimlerden hemen sonra son verilen Vanlı depremzedeler, Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda 16 gündür eylem yapıyor.

Tenekelerde yaktıkları ateşle ısınan eylemcilerin yağmurda şemsiye açmasına izin verilmiyor. 7286 işsizden 1000’i icra, boşanma ve okula gönderemedikleri çocuklarıyla büyük bir kıskaçta.  CHP ve HDP işçilerin yanında hükümetle süren müzakerelere destek veriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’le görüşmeler yapıldı. CHP milletvekilleri Süleyman Çelebi ve İzzet Çetin, bu işin çözülmesi için  Meclis’te yapılması gereken  her türlü adım için  destek sözü verdi.

 

Devlet isterse çözüm bulur

 

Depremzede işsizlerin sözcüsü Ethem Altın, müzakerelerden umutlu olduklarını söyledi.  Çözüme gitme yolunda beklentinin büyük olduğunu anlatan Altın’a göre, “Hükümet isterse bu iş olur. ‘Mevsimlik işçi der, başka şey der ama 7286 kişiye yer açılır.”

 

1000 kişi çok zor durumda

 

1000 kişinin çok büyük zorluk yaşadığını anlatan Altın, Çalışma Bakanı’yla  görüşmede  bu kişilere öncelik verilmesi  ricasında  bulunduklarını söyleyerek şunları ekledi:   “Bu 1000  kişinin çoğu icralık.   Birçoğunun ailesi evi bırakıp ailelerinin yanına gitti. Çocukları okula gönderemeyenlerin sayısı çok yüksek. Bir kalem parası olmayan var içimizde.”

 

Abdi İpekçi’de polis göz açtırmıyor

 

Ankara'ya taşıyan işçilerin Abdi İpekçi Parkı'ndaki eylemleri bugün 16. gününde.  Başkentte  geceler çok soğuk.  Parkta tenekeler içinde ateş yakılıyor.   Ancak, birçok şey yasak.  Hafta sonu  şiddet yağmur nedeniyle  şemsiye açılmasına  izin verilmediği  anlatılıyor. İşçiler, bunun  üzerine  kazaklarını çıkararak  yasakları protesto  etti.

Çok sayıda  STK işçilerin  yemek  ve çay ihtiyaçlarını  düzenli karşılıyor.  CHP ve HDP’den yemek  servisleri oluyor.  Ancak,  işçiler bayramdan  önce evlerinde  olmak istiyor.

 

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