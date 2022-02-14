İşten çıkarılan Migros emekçileri TÜSİAD önünde Tuncay Özilhan'a seslendi: Hakkımızı alacağız

Migros'un Esenyurt'ta bulunan deposunda çalışırken haklarını istedikleri için işten atılan işçiler TÜSİAD önünde Migros Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ı protesto etti. DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar tarafından yapılan açıklamada, “Migros bilsin, Tuncay Özilhan bilsin, Saray bilsin. Halkımız biliyor. Biz buradayız, her yerdeyiz. Hakkımızı alacağız” denildi.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre; Yüzde 8'lik ücret artışını protesto eden 257 işçinin işten çıkarılmasını protesto eden Migros emekçileri, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) önünde toplandı. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) çağrısıyla bir araya gelen emekçiler, Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olduğu TÜSİAD genel merkezi önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar tarafından yapılan basın açıklamasında "Burası Tuncay Özilhan’ın başkanlık yaptığı ve Türkiye’yi yöneten patronların örgütü TÜSİAD’ın Genel Merkezi’dir. Peki biz buraya neden geldik? Migros, Anadolu Grubu’nun bir şirketidir. Biz işçileri ölümle yaşam arasında yaşama mahkum edenler buradadır. Bizim, işçiler olarak bize sunulan bu sefalete artık tahammülümüz yoktur" denildi.

Çalışanların taleplerinin bir kez daha yinelendiği açıklamada, “Ya kabul edersiniz ya da sonuna kadar direnmeye hazırız. Basın bilsin, medya bilsin, Migros bilsin, Tuncay Özilhan bilsin, Saray bilsin. Halkımız biliyor. Biz buradayız, her yerdeyiz. Hakkımızı alacağız” ifadelerine yer verildi.

İşçilerin eylemine Halkların Demokratik Partisi ( HDP ) İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da destek verdi.

Acar tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

"Hiçbirimiz geçinemiyoruz, faturalara bakmaktan korkuyoruz. Çünkü kira, çünkü elektrik, çünkü doğalgaz. Bizler pandemi boyunca ölümüne çalıştık. Patronlar ve onların etrafındakiler lüks içinde yaşadı. Bizler öldük. Sakat kaldık. İşsiz kaldık. Artık yeter. Kimseden bir şey dilenmiyoruz. Kimseden bize yardım etmesini istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımızı gasp edenleri iyi tanıyoruz. Bunun için buradayız.

"Üreten biziz hakkımız olanı biliyoruz"

Tuncay Özilhan’la kişisel bir derdimiz yok. Zammı ver, kurtul. Yoksa bütün yaşam alanlarınızı zapt edeceğiz. Üreten biziz. Hakkımız olanı biliyoruz. Alacağız. Biz huzursuzsak kimse rahat uyuyamaz, bilinsin. Buradan sesleniyoruz; taleplerimiz kesin ve nettir. Biz çalışmak istiyoruz. Haklarımızın verilmesini istiyoruz.

4 TL saat ücreti zam yapılacak. İşimize geri döneceğiz. Primler güvence altına alınacak. İş güvenliğimiz ve sağlımız istismar edilmeyecek. Ya kabul edersiniz ya da sonuna kadar direnmeye hazırız. Basın bilsin, medya bilsin, Migros bilsin, Tuncay Özilhan bilsin, Saray bilsin. Halkımız biliyor. Biz buradayız, her yerdeyiz. Hakkımızı alacağız"

Ne olmuştu?

Migros’un Esenyurt’taki deposunda çalışan işçilerinin yüzde 8’lik ücret artışına karşı başlattığı eylemin yedinci gününde (9 Şubat) Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi 257 işçinin işine son verilmişti. Yazılı bir basın açıklaması yaparak işten çıkarmaları doğrulayan Migros ise tepki çeken bir açıklamaya imza atmıştı. Şirketten yapılan açıklamada, “Bu çalışma koşullarını uygun bulan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu belirtmek isteriz” ifadeleri kullanılmıştı. (Video: DW Türkçe )

İşçilerin talepleri ise şöyle:

Migros depo işçilerinin talepleri şöyle:

• Atılan depo işçileri işe geri dönecek,

• Primlerin sabit olarak maaşa yansıması garanti edilecek,

• Saat ücretine 4 TL zam yapılacak.