İşten çıkarılan madenciler valiliğin kapısına dayandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde çalıştıkları kömür işletmesinde işlerine son verilen 250 işçi, Erzurum Valiliği önünde eylem yaptı.

"Torba yasa"nın yürürlüğe girmesinin ardından çalıştıkları kömür işletmesinden yasal alacakları ödenmeden işten çıkarıldıklarını belirten maden işçileri, valilik binası önünde toplandı. İşçi Muhsin Gürgün, burada gruptakiler adına yaptığı açıklamada, çok mağdur olduklarını, işten çıkarılmalarına rağmen çıkışlarının verilmediğini söyledi. Gürgün, şöyle devam etti:

Esnek çalışma dayatıyorlar

"45 gün önce işten çıkarıldık ama çıkış işlemleri hala yapılmadı. 250 kişiyi işten çıkardılar. İşten çıkarılma sebebi olarak da yeni yasanın kendilerine ağır geldiğini söylüyorlar. Az kişi çalıştırarak üretimde artış bekliyorlar ama bu da olmuyor. Bizi 15 günde bir çalıştırmak için teklif ediyorlar ama bu da bizim işimize gelmiyor. Biz zaten maden işçisiyiz, ağır iş yapıyoruz Çok mağdur durumdayız. İşten çıkarılan arkadaşlarımızla sıkıntımızı anlatmaya geldik. Devletin kullandığı imkanları suistimal ediyorlar. İşletme 'sizlere ücretlerinizi ödeyemiyoruz' diyerek 45 gün önce işten çıkışlarımızı verdi. Şimdi de işten çıkarıldık ama bize tazminatımızı ve sosyal haklarımızı vermiyorlar."

İşten çıkarılmalarına rağmen sosyal haklarını alamadıklarını belirten işçiler, belirlenen 4 temsilcinin Vali Ahmet Altıparmak ile görüşmesinin ardından dağıldı.