İşten çıkarılan işçi belediye önünde kendini yaktı!

Antalya’da inşaattaki işinden çıkarılan 1 çocuk babası Akın Ulaş, Muratpaşa Belediyesi’nin önünde kendini yaktı. Belediye başkanı CHP’li Ümit Uysal’la görüşmek isteyen Ulaş, Uysal’ın başka bir yerde olduğunu öğrenince elindeki benzini üstüne dökerek çakmakla tutuşturdu.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Süleyman Ekin’in haberine göre, Kısa sürede Ulaş'ın üzerini saran alevleri söndürmek isteyen çevredekiler seferber oldu. Temin edilen bir yangın söndürme tüpüyle alevler söndürülürken, vücudunun üst kısmı yanan Ulaş, ambulansla hastaneye götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Akın Ulaş, yanık ünitesi bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sırasında Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olan Başkan Ümit Uysal ise, "Şahıs bizim belediyede çalışmamaktadır. Yardım için belediyeye geldiğini öğrendik" dedi.