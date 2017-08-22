İşten çıkarılan 144 işçi fabrika önünde eylem yaptı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de otomobillere fitil üretimi yapan fabrikada işten çıkarılan 144 işçi işyeri önünde protesto eylemi yaparken, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar da işçilerin işlerine son verilmesine tepki gösterdi.

Konuralp mevkiinde kurulu bulunan Standart Profil fabrikasında çalışan 144 işçi, fabrika yönetimi tarafından iki gün önce toplu halde işten çıkarıldı. İş akitleri feshedilen Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, fabrika önünde eylem yaparak fabrika yönetimini protesto ettiler. \'Bizim sözümüz senet, ya sizin imzanız ne?\' yazılı pankart açan işçiler fabrika yönetimine tepki gösterdiler. Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar da fabrikaya gelerek işçilere destek verdi.

İşçilerin tuzak kurularak işten çıkarıldığını iddia eden Yaşar, \"Arkadaşlarımızın işten çıkarılmasını protesto etmek için bugün buradayız. Burada verdiğimiz mesaj şudur. İşverenlik hiç kimse ile görüşmeden, hiç kimseye bildirimde bulunmadan, SGK\'ya bile 1 ay öncesinden bildirimde bulunması gerekirken bunu da yapmadan ve en önemlisi bundan yaklaşık 3 ay önceki toplu sözleşme ekinde bulunan ve özellikle istihdamı korumaya dönük, devamında bize verdiği söz, bu dönem sonuna kadar yani 2 yıllık yaptığımız sözleşmenin 2018\'in 31 Aralık ayına kadar süren sözleşmenin adam atmayacağına dair protokol altındaki imzalarıyla birlikte ekarte edilmiştir. Ben bir kez daha devlet yetkilerine sesleniyorum. Nasıl OHAL\'de grevler erteleniyorsa, OHAL sebebi ile bir an önce buraya el konularak işten çıkarmalar durdurulmalıdır. Burada usulsüzce, kanunsuzca yapılan, hiç bir bildirimde bulunmadan yapılan işlem vardır. Tuzak kurularak insanların izinde olduğu dönemde bunun yapılıyor olması fevkalade terbiyesizliktir. Bize, SGK\'ya, işçiye bir gerekçe sunmamışlar. Kendileri de ortada yoklar\" dedi.

Basın açıklamasının ardından işçiler, Petrol-İş Sendikası yöneticileri ile yaptıkları toplantının ardından Kurban Bayramı sonrası eylemlerine devam etme kararı aldılar.

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