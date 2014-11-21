İşten atılan işçiler bakanla görüşmek istedi, sivil polis saldırıyla karşılık verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın da katıldığı Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi sürerken, dışarıda gösteri yapan Enerji-Sen'li işçilerle, sivil polisler ve otel görevlileri arasında arbede yaşandı.

BEDAŞ'tan işten atılan işçiler, Sarıyer Tarabya'daki The Grand Tarabya Otel'deki 6. Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne girmek istedi.



DHA'nın haberine göre, saat 09.00'da otel önüne gelen işçiler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile görüşmek istedi. Otelin önünde, 'BEDAŞ' ta Can Güvenliği İstedik, İşten Atıldık, İşten Atılan İşçiler Geri Alınsın" diye pankart açan Enerji-Sen'li işçiler, "BEDAŞ Soma Olmayacak", "BEDAŞ Ermenek olmayacak", "İşimizi Geri İstiyoruz" diye slogan attı.



Bir süre sonra kapıya doğru yönelen işçilere sivil polisler ve otel güvenliği saldırıda bulundu.

Taner Yıldız işçilere randevu verdi

Enerji-Sen Başkanı Ali Duman, "Enerji Bakanı ile 2,5 aydır görüşme talebimize bir tane cevap gelmiyor. Şimdi bu talebi yeniden iletmek için buradayız. Şimdi hep beraber içeri giriyoruz. Ve Enerji Bakanı ile görüşüyoruz" dedi. Bu sırada otelin kapısını zorlayan işçiler ile sivil polisler ve otel görevlileri arasında arbede yaşandı. Yere düşenler oldu. Görevlilerin talebi içeriye iletme sözü vermeleriyle, işçiler binanın önünde beklemeye başladılar. Otel önünde çevik kuvvet polisleri önlem aldı.

Taleplerin bakana iletilmesinden sonra işçilere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda 3 Aralık saat 15.00'a randevu verildi.

'Arkadaşlarımızın işe alınmasını istiyoruz'

Duman daha sonra yaptığı açıklamada, "2.5 ay önce DİSK ile beraber Enerji Bakanlığı'ndan BEDAŞ sorununu görüşmek üzere bir randevu talebimiz oldu. Bu talebimize bir dönüş olmadı. Çalışan işçiler ölünce onların başına giden bakanların, onları sayarak gündem olan bakanları Enerji Bakanını, Çalışma Bakanını çalışırken iş güvenliği malzemesi isteyen işçilerin sesini duymaya davet ediyoruz. Burada işten atılan 26 arkadaşımızın yeniden işe alınmasını istiyoruz" dedi.

Randevuyu alan BEDAŞ işçileri olay yerinden ayrıldı.