İşten atılan cam işçilerinin yürüyüşü, Valilik tarafından yasaklandı!

Paşabahçe Kırklareli Cam fabrikasında fırın kapatma gerekçesiyle işten atılan 90 işçinin, “İş, aş, adalet” talebiyle Tuzla’da bulunan Şişecam Genel Merkezi’ne başlattığı yürüyüş Tekirdağ Valiliği tarafından yasaklandı. İşçiler konaklama alanı olan Büyükkarıştıran mevkiinde jandarma ve çevik polis ablukası altında tutuluyor.

Evrensel’de yer alan habere göre, Lüleburgaz’da kurdukları çadır önünden yürümeye başlayan cam işçileri ilk geceyi Evrensekiz sapağında geçirdi. İlk gün beklediklerinden fazla destek aldıklarını ifade eden işçiler, “Lüleburgaz halkına bir kez daha çok teşekkür ederiz. İlk 10 kilometrede bizi yalnız bırakmadılar. Moraller çok yüksek” dedi.

İşçiler öğle saatlerine doğru, ikinci konaklama durağı olan olan Muratlı kavşağına doğru hareket etti. Kristal-İş’ten de işçilerin telefonlarına “Saat 17.00’te Muratlı kavşağında, işten atılan işçilere destek olmak amacıyla toplanılacaktır” şeklinde bir mesaj geldi.

Kristal-İş ise mesajın “siteyi ele geçiren hackerlar” tarafından atıldığını söyledi. Edinilen bilgilere göre işyeri temsilcileri, fabikalarda bölümleri dolaşarak çalışan işçilere desteğe gidilmeyeceğini söyledi.

Ayrıca KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve Eğitim Sen üyeleri de yürüyüşe katılarak işçilere destek verdi.

Komşulardan branda ve battaniye

Macit Nurtekin, işten atılan işçilerden birinin babası. Gece çocuğunun üşüdüğünü öğrenince, komşulardan topladığı brandaları ve battaniyeleri gece saat 03.00’te kamp alanına getirerek, çadırların üstüne örttü. Geceyi Trakya’nın ayazında geçiren işçiler, “İyi ki brandalar vardı, battaniyeler vadı. Yoksa donardık” diyerek Macit Nurtekin’e teşekkür etti.

Tekirdağ valiliği cam işçilerinin yürüyüşünü yasakladı işçiler abluka altında

Paşabahçe Kırklareli Cam fabrikasında işten atılan işçilerin Şişecam Genel Merkezine yaptığı yürüyüşü Tekirdağ Valiliği yasakladı.

İşçiler yürüyüş boyunca konaklama alanı olan Büyükkarıştıran mevkiinde jandarma ve çevik kuvvet ablukası altında tutuluyor. Yetkililer işçilerin Büyükkarıştıran’dan ileri işçilerin yürümesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bu gelişme üzerine direnişteki işçilerin oluşturduğu komite yasak sonrasında yapılacak olanları tartışmak üzere toplandı. Toplantı sonrası Valilik yasağı üzerine işçiler şu anda çevik kuvvet ve jandarma ablukası altında olan Büyükkarıştıran mevkiisinde pazartesi gününe kadar kalmaya karar verdi.

İşçiler valiliğin yasağı üzerine #camiscisiengellenemez hastagi ile sosyal medya üzerinden eyleme destek istedi.

“Sendikanın desteğini görmedik”

İşten atılan işçilerin sözcüsü Aydın Şahin, yaptıkları yürüyüş ve amaçları hakkında bilgi verdi.



Hiçbir çözüm yolu gösterilmeden haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atıldıklarını ifade eden Şahin, “İşimizi tekrardan geri kazanma, çözüm önerilerimizi sunma konusunda 17 gün boyunca sendika binasında direnişe başladık. Fakat 17 gün boyunca herhangi bir somut adımla karşılaşmayınca, Tuzla’da bulunan Şişecam Genel Merkezi’ne sesimiz daha net ve duyurmak maksadıyla bu yürüyüşe başladık” dedi. İşten atılan işçiler ve aileleri olarak kendi inisiyatifleriyle bu yürüyüş kararını aldıklarını dile getiren Şahin, şimdiye kadar Kristal-İş Sendikası’ndan herhangi bir destek göremediklerini söyledi.

“İki günden sonra tempoyu arttıracağız”

Yürüyüş hakkında da bilgi veren Şahin, yürüyüşün ilk iki gününde ailelerinin ve arkadaşlarının yürüyüşe alışmaları amacıyla günde 10-12 kilometre hedeflediklerini belirterek, daha sonrasında da yürüyüş temposunu arttırmayı planladıklarını söyledi. Yürüyüş boyunca başta Tekirdağ ve Kırklareli belediyeleri olmak üzere CHP’li belediyelerin desteğiyle yemek, barınma ve çeşitli ihtiyaçlarını giderdiklerini dile getiren Şahin, başka belediyelerle de irtibat halinde olduklarını ve güzergah üzerinde bulunan belediyelerin kendilerine destek olacaklarını ifade etti.

