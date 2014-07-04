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İşten atılan arkadaşları için eylem yapan 576 linyit işçisi kovuldu

Kütahya'da özelleştirilen Çelikler Seyitömer Linyitleri İşletmesi'nde işten çıkartılan 18 işçinin geri alınması için eylem yapan 576 işçinin iş akitleri feshedildi

04 Temmuz 2014 21:50

Kütahya'da işten çıkartılan 18 işçinin geri alınması için 10 Haziran'da tesislerin önünde oturma eylemi başlatan Çelikler Seyitömer Linyitleri İşletmesi'nde çalışan 576 işçinin iş akitleri feshedildi.

DHA'nın haberine göre, bir süre önce özelleştirilen Çelikler Seyitömer Linyitleri İşletmesi'nde çalışan 18 işçinin işten çıkarılmasına işçiler tepki gösterdi.

Arkadaşlarının geri alınmasını isteyen işçiler 10 Haziran 2014 tarhinde tesislerin önünde oturma eylemi başlattı. O tarihten bu yana işbaşı yapmayan 576 işçinin iş akitlerine 'işi durdurdukları ve işyerini zarara uğrattıkları' gerekçesiyle son verildi.

İşten çıkartılan işçiler bugün Kütahya kent merkezindeki Ulu Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra topluca yürüyüşe geçti. İşçiler, valilik karşısındaki yıkılan belediye binasının önüne kadar yürüyüp burada oturma eylemi başlattıklarını açıkladı.

 

Sendika başkanından milletvekillerine suçlama



Burada konuşma yapan Maden İş Sendikası Şube Başkanı Bülent Aydın, milletvekillerini eleştirerek işçilere sahip çıkmadıklarını söyledi. 

Aydın şöyle devam etti: "Çalmadığımız kapı, derdimizi anlatmadığımız makam kalmadı. Somut sonuç ne yazık ki yok. Önümüzde duran gerçek Kütahya Cumhurunun 576 bireyi işsiz. 576 kişi, 576 aile demek. Direkt olarak etkilenen 2 binin üzerinde insan demek. Özelleştirmeleri bunun için mi yaptınız? Cumhur'u mağdur etmek için mi? Özelleştirmelere karşı çıkarken bugün yaşanacakları sizlere dün anlatmadık mı?"

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