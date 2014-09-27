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Dünya

İşten atılan adam, eski iş arkadaşının başını kesti!

Katil Nolen, olaya tanık olan tesis yöneticisi Mark Vaughan tarafından vuruldu. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı

27 Eylül 2014 21:48

ABD'nin Oklahoma eyaletinde bir kişi, eski işyerinde dehşet saçtı. Moore kentinde Vaughan Foods dağıtım tesisinde önceki gün meydana gelen olayda, işten atılan 30 yaşındaki Alton Nolen, iki kadın çalışana saldırdı, birinin başını kesti, diğerini yaraladı.

Nolen, olaya tanık olan tesis yöneticisi Mark Vaughan tarafından vuruldu. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Polis sözcüsü, bazı meslektaşlarının, Nolen'in kendilerini Müslüman olmaya ikna etmeye çalıştığını iddia etmesi üzerine, Federal Soruşturma Bürosu'nun, Nolen'in geçmişini araştırdığını bildirdi.

Alton Nolen'in bıçakla başını kestiği ilk kurbanının kimliği Colleen Hufford (54) olarak açıklandı. Saldırıda yaralanan çalışanın da 43 yaşındaki Traci Johnson olduğu belirtildi.

 

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