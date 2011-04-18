'İstemiyoruz!'

T24 - Önümüzdeki ay temeli atılacağı açıklanan Akkuyu Nükleer Santralı’nın yapımına karşı 159 kilometrelik insan zinciri oluşturuldu.Mersin kent merkezi ile Gülnar İlçesi arasındaki 30 ayrı noktada toplanıp el ele tutuşan onbinlerce çevreci, “Nükleer santral istemiyoruz”, “Tayyip Mersin’e Fransız kalma”’ sloganları attı.



Mersin’in Gülnar İlçesi’ne bağlı Büyükeceli Beldesi’nde mayıs ayında temeli atılacağı açıklanan Akkuyu Nükleer Santralı’nın yapılmasından vazgeçilmesini isteyen çevreciler, insan zinciri oluşturdu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Mersin kent merkezi ile 159 kilometre uzaklıktaki Gülnar İlçesi arasındaki 30 ayrı noktada toplanıp el ele tutuşan onbinlerce çevreci, ‘Nükleer santral istemiyoruz, ‘Türkiye Japonya olmasın’ sloganları attı. Protesto eylemi için çevreciler ilk olarak Mersin Balıkçı Barınağı’nda bir araya geldi. Eyleme CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, CHP Milletvekili adayı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Bağımsız Milletvekili Adayı Ertuğrul Kürkçü, Akdeniz Belediye Başkanı M. Fazıl Türk, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Genel Başkanı Döndü Taka Çınar, Mersin Nükleer Karşıtı Platformu Dönem Sözcüsü Sebahat Aslan ile 10 binlerce çevreci katıldı.





30 noktadan



Platform dönem sözcüsü Sabahat Aslan, Çernobil ve Fukuşima nükleer santrallarında meydana gelen kazaların bütün canlıların yaşam alanlarını tehdit ettiğini belirterek, “Bugün, Türkiye, Japonya olmasın sloganıyla, nükleer santrallara karşı insan zinciri eylemine katılan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu eylemimizi hükümeti bir kez daha uyarmak, nükleer santralları istemediğimizi haykırmak için yaptık. Her şeye rağmen santral kurulumu adı altında ülkemizi nükleer çöplük haline dönüştürmek ve ülkemizde nükleer silah üretmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır” dedi. Konuşmalardan sonra çevreciler daha önceden belirlenen 30 noktadan, el ele tutuştu. İnsan zinciri sırasında pankartlar açan ve sloganlar atan çevrecilere araçları ile yoldan geçenler de klaksonları ile destek verdi. Çevreci bisikletçiler de pedal basarak eylemcileri yalnız bırakmadı.



Silifkeli çevreciler Keklik Anıtı önünde bir araya geldi. Eylemciler boyunlarına ‘Ölüm Fermanı Akkuyu’ yazılı pankartlar asarken, ‘Nükleer santral istemiyoruz, ‘Türkiye Japonya olmasın’, ’Tayyip Mersin’e Fransız kalma’, ‘Herkes gider Mersin’e Tayyip gider tersine’, ‘Nükleer silah istemiyoruz’, ’Halkız haklıyız nükleere karşıyız’ sloganları attı.





'Ailece kanseriz'



Silifke’deki eyleme Düzce’de yaşarken Çernobil faciasının ardından radyasyon yüklü bulutların oluşmasıyla yağan yağmura maruz kalıp kanser olduğu ileri sürülen Zafer Taşdemir de katıldı. 28 yaşında olmasına rağmen 10 yaş görüntüsünde olan Taşdemir, nükleer santral istemediğini söyledi. 3 çocuk babası Taşdemir, ailece kanser hastası olduklarını belirterek, “İki kızım ve eşim meme kanseri oldu. Ben ise prostat kanseri oldum. Kanser olmamıza Çernobil’den Karadeniz’e gelen radyasyon yüklü bulutlar neden oldu. Radyasyonun bu denli tehlikeli olduğu bir ortamda Akkuyu’ya nükleer santral yapılmasını istemiyoruz. Benim ailem kanser oldu başka aileler kanser olmasın, ölmesinler” dedi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı eylemde avukat Harika Levent’in yaptığı açıklamanın ardından oluşturulan insan zinciri

Taşucu Beldesi’ne ulaştı.





Köylülerden ‘termik santrala hayır’ eylemi



ADANA’nın Tufanbeyli İlçesi’nde Yamanlı, Kayarcık ve Yeşilova köyleri arasında yapımı planlanan termik santralın kurulmasını istemeyen köylüler eylem yaptı. Kömür havzasının bulunduğu bölgede 7 bine yakın insanın yaşadığını, 100 bin dekar tarım arazisinin zarar göreceğini savunan köylüler, “Termik Santrala Hayır” pankartı açtı. “Zehir saçan bacalar istemiyoruz”, “Termik santral istemiyoruz” sloganları attı. Tufanbeyli Termik Santralı’nın bölgeye tarım ve çevre yönünden zarar vereceğini öne süren Yamanlı Köyü Muhtarı Abdulkadir Ceylani Kutman, protestoların süreceğini belirtirken, köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal da termik santralla ilgili Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi’nce yürütmeyi durdurma kararı bulunduğunu söyledi. İbrahim ÖZTAŞ / DHA





‘Çileğime dokunmayın’



Bartın’ın Amasra İlçesi’nde yapılması planlanan termik santrale, bölge halkı tepki gösterdi. Bartın Platformu üyeleri, 22 Nisan Cuma günü düzenlenecek ’Bartın’da Yaşıyorum Yaşayacağım-Termik Santrale Hayır’ mitinginin duyurulması amacıyla 75 araçlık konvoyla Amasra’ya gitti. Platform üyeleri santralın yapılmasının düşünüldüğü Gömü ve Tarlaağzı köylerinde yaptıkları basın açıklamasında, “Çileğime dokunmayın”, “Termik santrale hayır”, “Zehir tüccarları defolun”, “Zehir solumak istemiyoruz” yazılı dövizler taşıdı. CHP’li Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, yaptığı konuşmada “Amasra sermayenin para hırsına ve bilimsel sorumsuzluklara kurban edilemeyecek kadar değerlidir” dedi.





