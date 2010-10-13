-İSTEMEYEN FIRINCI EKMEĞE ZAM YAPMAYACAK ANKARA (A.A) - 13.10.2010 - Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ''İstemeyen zam yapmama hakkına sahip mi?'' sorusu üzerine, ''Mutlaka. Biz mevcut maliyet hesaplarında yapılması gereken azami fiyatı belirlemiş oluyoruz. Bu fiyat değişikliği yüzde 15. Yüzde 15'in altında gerçekleşecek iller de söz konusu olacaktır, kendi illerindeki maliyet hesaplarına göre. Ama ülke genelinde yüzde 15'in üzerinde bir değişiklik söz konusu olmayacak'' dedi. Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde ekmek fiyatlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, oda başkanlarıyla yaptıkları Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonucunda ekmeğin kilogramına azami yüzde 15'in üzerinde olmamak kaydıyla zam kararı alındığını bildirdi. Konuyla ilgili genelgeleri odalara bugün itibariyle gönderdiklerini belirten Balcı, ilgili odaların ekmek maliyet hesaplarını buna göre yapacaklarını söyledi. Balcı, bu fiyat değişikliğinin geçmişte olduğu gibi uzun süreli olması konusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını da kaydetti. Un fiyatlarındaki artışın TMO'nun buğday satışıyla birlikte durulduğunu dile getiren Balcı, fiyatlardaki artışın ''durulmasının'' yüzde 15 oranındaki artışta etkili olduğunu, aksi takdirde oranı yüzde 15'te muhafaza etmekte güçlük çekeceklerini söyledi. Halkın sağlığı açısından perakende satış yerleriyle ilgili yeni düzenleme yapılmasının zorunlu hale geldiğini dile getiren Balcı, ekmeğin, bakkal ve marketin dışında satılmaması, özellikle kaldırımlardan ekmek dolabını kaldırmak gerektiğini anlattı. Bu konuda çalışma yaptıklarını belirten Balcı, ''Ümit ediyoruz, 2011 yılında kaldırımlarda gerekli yetkili birimlerin de yapacağı çalışma neticesinde ekmek dolaplarını görmeyiz. Çünkü bizler ekmeği işyerlerimizde ne kadar sağlıklı, hijyenik ortamlarda üretirsek üretelim vatandaşa ulaşana kadar sağlıklı ortamda muhafaza edemezsek bu hiçbir anlam ifade etmeyecek.'' -İLLERE GÖRE EKMEK GRAM VE FİYATLARI FARKLI- Balcı, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İllerdeki ekmek fiyatlarına ilişkin soru üzerine Balcı, illere göre gram ve fiyatların daha önce olduğu gibi farklılık arz edeceğini söyledi. Balcı, ''Bugün eğer 400 gram ekmek bir ilde 1 liradan satılıyorsa yüzde 15'lik bir değişiklikle bunun 350 gramının 1 liradan olacağını söyleyebiliriz. 300 gram ekmek bir ilde 75 kuruşa satılıyorsa o ildeki artışlar göz önüne alındığında bunun 85 kuruş olabileceğini söyleyebiliriz. Şunu net şekilde ifade edebiliriz ki, ülke genelinde 2008 Şubat'ından sonra uygulanan kilogram fiyatı 2,5 lira iken bundan sonra 2 lira 80 kuruştan fazla olmayacak'' diye konuştu. ''Ankara'da ekmeği 50 kuruşa alıyoruz, zamla birlikte fiyat ne olacak?'' sorusuna Balcı, ''Ankara'daki fırıncı esnafının belirleyeceği bir kararla uygulama gerçekleşecek. Burada bir rekabet söz konusu ise bir haksız rekabet varsa ondan dolayı 50 kuruştu ama tarifelerini, belki 70 kuruşa 75 kuruşa satan yerler de vardır'' yanıtını verdi. ''İstemeyen zam yapmama hakkına sahip mi?'' sorusu üzerine Balcı, ''Mutlaka. Biz mevcut maliyet hesaplarında yapılması gereken azami fiyatı belirlemiş oluyoruz. Bu fiyat değişikliği yüzde 15. Yüzde 15'in altında gerçekleşecek iller de söz konusu olacaktır, kendi illerindeki maliyet hesaplarına göre. Ama ülke genelinde yüzde 15'in üzerinde bir değişiklik söz konusu olmayacak'' dedi. ''Büyükşehirlerde bir mutabakat sağlandı mı? Ankara ve İstanbul'da fiyatlar belli mi?'' sorusuna Balcı, ''Biz oranı söyledik onun üzerinde olmayacak. Herkes kendi maliyet hesabını buna göre yapacak'' cevabını verdi. Balcı, esnafın gerçekten zor durumda kaldığını, zammın kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, zam konusunu son noktaya kadar beklettiklerini söyledi. Bu zammın ne kadar süreyle geçerli olacağı sorusu üzerine Balcı, şöyle konuştu: ''İlk hedefimiz 2011 yılını bununla bitirmek olacak. Ama bu 2011 yılının sonunda fiyat değişikliği düşünüyoruz demek değildir. Kesinlikle, bunu düşünmüyoruz. Aksine inşallah fiyat artışları olumlu seyreder. 30 ay gibi uzun süreden sonra fiyat değişikliği olunca, 3-5 ay sonra fiyat değişikliği düşünmek istemiyoruz. İnşallah 2011 yılını bu fiyat değişikliği ile tamamlamış oluruz ve 2012'lere taşıyabildiğimiz kadar taşırız.'' Balcı, ekmek israfı konusundaki çalışmalarının da sürdüğünü, Türkiye'de günde 5 milyon adet ekmek israf edildiğini, bunun 2-2,5 milyon adedinin fırınlardaki israf olduğunu, fırın enflasyonunun önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.