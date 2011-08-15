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Ekonomi

İşteki tehlikenin fotoğrafını çek ANKARA (A.A)

15 Ağustos 2011 13:26

-İşteki tehlikenin fotoğrafını çek ANKARA (A.A) - 15.08.2011 -  Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı, fotoğraf çekmeyi seven herkese, bir fotoğrafla ''sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarına'' dikkat çekip, 3 bin avroya kadar ödül kazanma şansı sunuyor. Ajansın, Avrupa genelinde düzenlediği yarışmayla, sağlıklı iş yerleri ve çalışma ortamlarındaki risklerin önlenmesi konusunda farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Yarışma, herkesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kendi görüntülerini yakalamaya ve özellikle risklerin önlenmesine odaklanmaya çağırıyor. Yarışmaya katılacakların, fotoğraflarını 31 Ağustosa kadar ajansa göndermeleri gerekiyor. Kazananlar, 22-23 Kasım 2011 tarihlerinde Bilbao'da düzenlenecek olan Sağlıklı İşyerleri Kampanyası Kapanış Toplantısı'nda duyurulacak. Yarışma, Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ve potansiyel aday ülkelerin vatandaşlarına açık. Katılımcılar, ''http://osha.europa.eu'' adresindeki online kayıt formunu doldurup fotoğrafını gönderebilecek. Fotoğrafa ilgi duyanlar, en fazla 4 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek. Fotoğrafların odak noktası olarak kazaların önlenmesi, iş yerindeki değişiklikler, tehlikeli maddeler, bakım, risk değerlendirme, bel ağrısı, gürültü, stres, taciz, şiddet, fiziksel şiddet gibi işle ilgili çeşitli konular seçilebilecek. Tarım, inşaat, eğitim, balıkçılık, sağlık hizmetleri, ulaşım, otel ve restoranlar gibi farklı ekonomik sektörlerdeki durumlar fotoğraflara konu edilebilecek. Bunun yanında, genç veya yaşlı işçiler, göçmen işçiler, engelli kişiler ve çalışan kadınlar gibi belli bir grubun sorunları da fotoğraflarda vurgulanabilecek. Fotoğraflar dijital formatta gönderilecek ve sadece online katılımlar kabul edilecek. Uluslararası bir jüri, fotoğrafik hayal gücü ile yaratıcılığı değerlendirecek ve özellikle çalışma ortamlarındaki risklerin önlenmesine dikkat çeken fotoğraflara değer verecek. Jüri, fotoğrafçılık konusunda Avrupa'nın önde gelen kişilerinin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği ile iletişim uzmanlarından oluşacak. En iyi üç fotoğraf, yaratıcılıkları ve özgünlüklerinin yanı sıra genel beğeniye göre seçilecek. Bu yıl ilk kez, 21 yaşın altındaki katılımcılar için özel bir Gençlik Ödülü verilecek. Yarışmanın birincisi 3 bin, ikincisi 2 bin, üçüncüsü bin avro ile ödüllendirilecek. Ayrıca gençlik ödülüne değer bulunan kişi bin avro kazanacak.

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