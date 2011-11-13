-İstedikleri yerlere ulaştırıldılar ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Türkiye'nin Suriye'deki diplomatik temsilciliklerinde çalışanların aileleri Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığı tarafından istedikleri yerlere ulaştırıldı. Suriye'den THY'ye ait bir uçak ile gelen 60 kişilik kafilede Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Halep Başkonsolosluğu ve çeşitli kamu kuruluşlarında çalışan personelin aileleri bulunuyor. Aileler, Esenboğa Havaalanı'na gelişlerinde pasaport kontrolünün ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından kendileri için ayrılan minibüslerle istedikleri yerlere ulaştırıldı. Türk vatandaşlarının çoğunluğu basın mensuplarının soruları üzerine konuşmak istemezken, Şam Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğunu söyleyen ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, "Şam'daki durumun genel olarak sakin olduğunu, özellikle kentin dış kısmında bazı olaylar yaşandığını, ancak sadece Türklere karşı olumsuz bir durumun mevcut olmadığını" kaydetti. Bu arada, hala Şam'daki görevini sürdüren Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon'un babası Candemir Önhon ve annesi Birsen Önhon da kafileyle birlikte Türkiye'ye geldi.