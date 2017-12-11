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İşte "Zarrab davası düşer" diyenlerin örnek gösterdiği dava...

Zarrab'a hücre arkadaşına tecavüz ettiği suçlaması yöneltilmişti

11 Aralık 2017 17:04

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türk-İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın tanık olmayı kabul ederek ifade verdiği davada sanık olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın avukatı tarafından gündeme getirilen ses kaydının ve ardından Zarrab hakkında "tecavüz" iddiası sonrası, "Zarrab davası düşer" yorumunda bulunulmuştu. Amerikan yargı sistemini bilen isimlerin, örnek olarak IMF’nin (Uluslararası Para Fonu) eski Başkanı Dominique Strauss-Khan’ın davasını hatırlattığı bildirildi.

Gazete Duvar'da yer alan haber şöyle:

Reza Zarrab davasına geçen hafta, sanık olarak yargılanan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın avukatlarının gündeme getirdiği bir ses kaydı damgasını vurdu. Zarrab’ın federal hapishanede yaptığı bir telefon görüşmesinde “Hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın” dediği ortaya çıktı. Yine geçen hafta Zarrab hakkında hücre arkadaşına tecavüz ettiği suçlaması yöneltildi. AK Parti’ye yakın ve Amerikan yargı sistemini bilen isimlere göre son günlerdeki bu gelişmeler davayı düşürebilecek nitelikte. Örnek olarak da IMF’nin (Uluslararası Para Fonu) eski Başkanı Dominique Strauss-Khan’ın davasını hatırlatıyorlar.

New York’ta bir otelde, kat görevlisi Nafissatou Diallo’nun kendisine tecavüze yeltendiğini söylediği Kahn, Mayıs 2011’de tutuklanmıştı. IMF’den istifa eden Kahn, Fransa’da Sarkozy’ye rakip olacağı Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kendisine komplo kurulduğunu öne sürse de tutuksuz yargılandı. Dava, Kahn’dan şikâyetçi olan Diallo’nun savcılar tarafından “güvenilmez” bulunarak davayı düşürmesiyle sonuçlandı; çünkü Diallo’nun Amerika’ya iltica başvurusunda yalan beyanda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Diallo’nun çelişkili bazı ifadeleri de Kahn aleyhindeki tüm delillere rağmen davanın seyrini değiştirdi. İşte Zarrab davasını yakından takip eden iktidara yakın isimlerin son günlerde en fazla konuştuğu örnek dava bu nedenle Strauss Kahn’a yöneltilen suçlamanın seyri.

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