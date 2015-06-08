İşte yurtdışı oy oranları

2015 Genel Seçimleri'nde Türkiye genelinde sandıkların tamamı açıldı. Türkiye genelindeki sonuçlar kadar merak edilen bir diğer konu da yurtdışı oylarıydı. İşte 7 Haziran genel seçimlerinin ardından yurtdışında ve gümrüklerde kullanılan 1 milyon 30 binden fazla oyun dağılımı:

Resmi olmayan sonuçlara göre, sıralama AKP, HDP, CHP ve MHP şeklinde oluştu. Oy oranları ise AKP yüzde 49.30, HDP 21.03, CHP 17.02 MHP 9.15 oldu.

Bu tabloya göre yurtdışı oy oranları

AKP: Cezayir, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Danimarka, Avusturya, Bosna Hersek, Romanya, İran, Ürdün, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Avustralya, Norveç

CHP: Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Afrika, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Bulgaristan, İsrail, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan

MHP: Arnavutluk

HDP: Kanada, Polonya, İtalya, Ukrayna, Finlandiya, Kazakistan, Japonya, Yunanistan, İsveç, Birleşik Krallık

DİĞER: Mısır,Sudan, Umman, Yeni Zelanda, Gürcistan