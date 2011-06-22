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İşte YSK'nın Hatip Dicle kararının tam metni

Yüksek Seçim Kurulu, BDP'nin desteklediği bağımsız aday Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin iptaline ilişkin gerekçeli kararında, "seçimden sonra da milletvekili seçilme yeterl

22 Haziran 2011 03:00

T24 - Yüksek Seçim Kurulu, BDP'nin desteklediği bağımsız aday Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin iptaline ilişkin gerekçeli kararında, "seçimden sonra da milletvekili seçilme yeterliliğinin bulunup bulunmadığının denetlenebileceğini" kayda geçirdi. Seçildikten sonra milletvekilliği düşürülen Merve Kavakçı'nın örneğini de içeren olaylara işaret eden YSK, Dicle'nin hakkındaki kesinleşmiş mahkûmiyet kararı nedeniyle milletvekili seçilme yeterliliğini kaybettiğini belirtti. YSK, Dicle'nin milletvekilliğinin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun'un 130/4. maddesi ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Hakkında Kanun'un 39/4. maddesi uyarınca "tam kanunsuzluk" hükmü verilerek iptal edildiğini duyurdu.

İŞTE YSK'NIN HATİP DİCLE KARARININ TAM METNİ

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