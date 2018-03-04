İşte YPG'den alınan Raco'nun tarihi önemi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine düzelendiği Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında dün YPG'lilerden alınan Raco beldesi, stratejik öneminin yanında tarihi bir öneme de sahip.

Raco beldesi, Birinci Dünya Savaşı sırasında 1918'de Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Osmanlı ordularının 7'nci Kolordusu'na ev sahipliği yaptı.



NTV'de yer alan habere göre, Atatürk ordu karargahını Afrin'deki Raco'ya kurdu. İngiliz ve Arap kuvvetlerine karşı kazanılan Birinci Dünya Savaşı'nın son meydan muharabesi olarak bilinen Katme Meydan Muharebesi'ni kazandı.

TSK'nın ÖSO ile düzenlediği Afrin operasyonu kapsamında dün Raco beldesi YPG'lilerden alındı. Raco, harekât sırasında alınan 120’den fazla nokta arasında ikinci en büyük belde oldu.