İşte yılın takımı

FIFA Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), aralarında 2008 Avrupa Futbol şampiyonu İspanya Milli Futbol Takımı'ndan 5 oyuncunun da bulunduğu, "Yılın Takımı"nı açıkladı.



FIFPro'nun 57 bin 500 üyesinin oylarıyla sonuçlanan yılın takımında, 5 İspanyol oyuncunun yanı sıra İngiliz, Brezilyalı, Arjantinli ve Portekizli oyuncular da yer aldı.



FIFPro'nun ilk 11'i, La Liga'dan Real Madrid ve Barcelona, İngiltere Premier Lig'den Chelsea, Manchester United, Liverpool ve Serie A'dan AC Milan takımlarında forma giyen bazı futbolculardan oluştu.



Söz konusu takıma seçilen oyuncular şöyle:



Kaleci: Iker Casillas (İspanya/Real Madrid)



Savunma oyuncuları: Sergio Ramos (İspanya/Real Madrid), John Terry (İngiltere/Chelsea), Carles Puyol (İspanya/Barcelona), Rio Ferdinand (İngiltere/Manchester United)



Orta saha oyuncuları: Steven Gerrard (İngiltere/Liverpool), Xavi (İspanya/Barcelona), Kaka (Brezilya/AC Milan)



Hücum oyuncuları: Lionel Messi (Arjantin/Barcelona), Fernando Torres (İspanya/Liverpool), Cristiano Ronaldo (Portekiz/Manchester United).

