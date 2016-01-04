İşte yeni yılın ilk zamları!

Yeni yılla birlikte yeni zamlar da açıklandı. Sigara, alkol, elektrik, köprü ve otoyol geçişleri dahil pek çok ürüne 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zam geldi.

İşte yeni yılda cepleri yakacak ilk zamlar şöyle:

Sigara

Sigara üreticileri artan vergi yükleriyle birlikte, paket başı fiyatlar da artışa gitti.

Daha önce 9,5 liraya satılan paketler 10,5 ve 11,5 liraya satılmaya başlandı.

Bir paket sigaradaki vergi yükü 4.40 liradan 4.66 liraya yükseldi. Sigara firmaları 2 yıldır zaten vergi artışlarını yansıtmadıklarını belirtmiş ve zammın kaçınılmaz olduğunu dile getirmişlerdi.

Vergi artışından dolayı paket başına 1 liraya yakın bir fiyat artışının söz konusu olması bekleniyordu.

Alkol

Bakanlar Kurulu kararı ile içkiden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de artırıldı.

Bu da yine tüketiciye fiyat artışı olarak yansıyacak bir diğer kalem.

Biradan alınan vergi 0.89 liradan 1.03 liraya, şarabın vergisi de alkol derecesine göre 131.05 liradan 150.71 liraya yükseldi.

Yapılan artıştan sonra daha önce 70’lik rakı üzerinden alınan vergi 42.1 lirayken, 48.57 liraya çıkacak. Böylece rakının fiyatı sadece vergi artışından dolayı 6.5 lira artacak.

Elektrik

Elektriğe de beklenen zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik fiyatlarını yüzde 6.8 oranında artırdı.

Elektrik perakende satış fiyatlarındaki artış 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin yapması gereken zorunlu yatırım ve işletme giderleri, iletim yatırım ihtiyacı ve enerji maliyetlerindeki artış sebebi ile bir fiyat ayarlaması yapmanın zorunlu hale geldiğini belirten EPDK yetkilileri, yapılan hesaplamalar sonucu perakende elektrik satış fiyatlarının yüzde 6.8 oranında artırıldığını kaydetti.

Cep telefonu vergisi

Cep telefonlarının ilk satışından alınan vergi de yüzde 33 artışla 120 liradan 160 liraya çıktı.

Köprü ve otoyol ücretleri

Yeni yılla birlikte, köprü ve otoyol geçiş ücretleri de artış gösterdi. Karayolları Müdürlüğü’ne göre, İstanbul Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet köprülerinden otomobil, motosiklet, aks aralığı 3.20 metreden küçük kamyonet ve minibüsler için geçiş ücretine 50 kuruş zam yapılarak 4 lira 25 kuruştan 4 lira 75 kuruşa yükseltildi.

Aks aralığı 3.20 metreden büyük her türlü iki akslı araçların geçiş ücreti 50 kuruş artışla 6 lira oldu.

Köprü ve otoyol geçişlerine son olarak 2012 yılında zam yapılmıştı.

2 Ocak Cumartesi gününü 3 Ocak Pazar’a bağlayan gece saat 00.00’dan itibaren gişelerden geçiş yapanlar zamlı tarife ile işlem gördü. 2012’den bu yana zam yapılmayan köprü ve otoyolları için yüzde 25 civarında zam yapılması gündeme gelmişti. Ancak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın yönlendirmesiyle zam yüzde 16’da kaldı.

HGS ve OGS indirimleri kalktı

OGS ve HGS’li geçişlerde uygulanan yüzde 20 indirim de kaldırıldı. Böylece otoyollarda OGS ve HGS ile en kısa mesafede 1.8 TL olan geçiş ücreti yüzde 16’lık zam ve yüzde 20’lik indirimin kalkmasıyla 2.5 TL’yi buldu. Bu da yüzde 38’lik zam anlamına geliyor. Köprülerde ise 3.4 TL olan geçiş ücreti indirimin kalkması ve yüzde 16 zamla 4 lira 75 kuruşa yükseldi. Bu da ücretlerin yüzde 39 arttığını gösteriyor.

Yetkililer yüzde 20’lik indirimin yasal dayanağı bulunmadığını ve belli bir dönem teşvik için böyle bir uygulamaya gidildiğini ifade ediyor. Bu nedenle de indirimin dün itibarıyla kalktığı bilgisi veriliyor.

Zorunlu trafik sigortası

Zorunlu trafik sigortası primlerinde son yıllarda yaşanan artışlar vatandaşı isyan ettirirken, taksi, kamyon, otobüs, minibüs gibi araçlara ‘azami prim’ uygulaması getirildi. Böylece 24 saat trafikte olan taksinin yıl içinde yaptığı kaza sayısı ve hasar miktarına bakılmaksızın sigorta primi 5 bin 400 lirayla sınırlandırıldı.

Asgari ücret ve AGİ

Asgari ücret 1 Ocak itibariyle net 1300 liraya çıktı.Asgari ücret artışı asgari geçim indirimlerini de yukarı çekti. 2015’de en düşük bekar ve eşi sigortalı olan çalışanlara verilen 90 TL AGİ, bu yıl 123 TL’ye çıktı. Eşi çalışmayan ve evli olan kişilere ödenen 108 TL AGİ, 148 TL oldu. Eşi emekli olan çalışanlara verilen AGİ ise aylık 108 TL’den 148 TL’ye yükseldi. Çocuklu aileler için ödenen AGİ ücretleri aşağıdaki tabloda yer alıyor.