İşte yeni Türk Ticaret Kanunu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikleri kamuoyuna anlattı

İş dünyasından yükselen itirazlar sonrası Türk Ticaret Kanunu (TTK) yeniden düzenlendi. Tasarı Perşembe günü Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlanacak. Önümüzdeki hafta da TBMM'ye gelecek.

Piyasada kolayca bulunabilen matbu senetler 1 Temmuz'dan itibaren geçersiz olacak. Yeni TTK'da, 'emre muharrer senet' ifadesi yerine, 'emre yazılı senet' ya da 'bono' kullanıldı. 1 Temmuz'dan sonra bu senetleri düzenleyenler hak iddia edemeyebilir.

Bakan Yazıcı, uzun çalışmalardan sonra son şeklini alarak TBMM'ye gönderilen ''TTK Kanun Tasarısı'' hakkında TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri Şefik Tokat Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

44 maddeden oluşan tasarı TBMM'de

Yeni TTK'nın uzun süren çalışmalar sonucu 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe gireceğini belirten Yazıcı, kanun hazırlanırken tüm ilgili çevrelerin görüşlerinin dikkate alındığını söyledi.

44 maddeden oluşan kanun tasarısının dün TBMM'ye sevk edildiğini anlatan Yazıcı, yapılan çalışmalarda değişiklik talep edilen hususların 6 başlık altında toplandığını ifade etti.

Bu hususları; şirket yöneticilerine yönelik bilgilerin her türlü belgede yer alması zorunluluğu, ortakların şirkete borçlanma yasağı, yönetim kurulu üyelerinden dörtte birinin yüksek öğrenim mezunu olma şartı, bağımsız denetimin kapsamının çok geniş olduğu, kanunda düzenlenen cezaların ağır olduğu, adli para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi gerektiği ve sermaye şirketlerine getirilen internet sitesi kurma yükümlülüğünün kapsamının ve bu internet sitesinde bulundurulması gereken içeriğin geniş olduğu şeklinde sıralayan Yazıcı, şunları kaydetti:

''Bu konuları dikkate alarak, önemli görüşmeler yapıldı ve hazırladığımız tasarı 3 kez Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüşüldü ve en son ben Sayın Başbakanımıza yaptığımız çalışmaları arz ettim ve tasarı böylelikle gerçekleşmiş oldu. Son olarak da 44 madde şeklinde TBMM'ye sevk ettik. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda 16 başlık altında ve toplam 25 maddeyi etkileyen temel değişiklik çalışması, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda da 17 başlık altında, toplam 84 maddeyi etkileyen tali değişiklik çalışması yapılmıştır.''

Elektronik ortamda tutulan defterler noter onayı yok

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, mevcut Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) elektronik ortamda tutulan defterlerde noter onayı aranmayacağı hususunun net olmadığını, ancak bu konuyu netleştirdiklerini belirterek, ''Artık ticari şirketler, defterlerini elektronik ortamda tutmaları halinde bu defterler için noter onayı aranmayacak'' dedi.

Söz konusu tasarıyla getirilen değişiklikleri anlatan Yazıcı, ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde bulunması gereken bilgileri yeniden düzenlediklerini söyledi.

Bakan Yazıcı, gerçek kişi tacirler ile şahıs şirketlerinin belgelerinde ticaret unvanı, işletmenin merkezi ve ticaret sicili numarasının, sermaye şirketlerinde ise ticaret unvanı, işletmenin merkezi, ticaret sicili numarası ve sadece internet sitesi oluşturmakla yükümlü olanlar için internet sitesi adresinin yer alacağını ifade etti.

İnternet sitesi defteri kaldırıldı

Ticari defterlere ilişkin düzenlemeler de yaptıklarını aktaran Yazıcı, ticari defterlerin açılış onaylarının zamanının belirlendiğini bildirdi.

İnternet sitelerinde her şeyin kayıtlı olması nedeniyle internet sitesi defterinin kaldırıldığını dile getiren Yazıcı, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin yeterli yaprağı bulunması kaydıyla tekrar açılış onayı yapılmaksızın kullanılmasına imkan tanındığını söyledi.

Bakan Yazıcı, kapanış onayına tabi defter sayısını da yevmiye defteri ve yönetim kurulu karar defteri olmak üzere ikiye indirdiklerini kaydetti.

Elektronik ortamda tutulan defterlerde noter onayı aranmayacağı hususunun da net olmadığını, ancak bu konuyu netleştirdiklerini anlatan Yazıcı, ''Artık ticari şirketler, defterlerini elektronik ortamda tutmaları halinde bu defterler için noter onayı aranmayacak'' dedi.

Yazıcı, ticari defterlerin Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre tutulacağını, ancak her halükarda finansal tabloların muhasebe standartlarına göre düzenleneceğini ifade etti.