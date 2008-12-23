İşte yeni statü!



Önümüzdeki sezondan itibaren yeni bir statü ile gerçekleştirilecek olan UEFA Kupası, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde takvim belirlendi.



UEFA Kupası'ndan farklı olarak yeni statüde en büyük farklılık grup maçlarının deplasmanlı yöntem ile gerçekleştirilecek olması ve kupaya katılacak takım yelpazesinin geni tutulması. UEFA sıralamasında bazı geride yer alan ülkelerin lig şampiyonlarına ve ligi iyi sırada bitiren ekiplerine daha iyi şans tanınıyor.



Turkcell Süper Lig'i 3. sırada tamamlayacak takım 3.turdan, 4. sırada tamamlayacak takım ise 2. turdan kupaya girecek. Öte yandan Türkiye Kupası'nın sahibi de 4. turdan UEFA Avrupa Ligi'ne girme mücadelesi içinde olacak.



Yeni statüye göre 4'erli 12 grup oluşturulacak ve takımlar grubundaki 3 rakibiyle iç/dış saha maçlarına çıkacak.



Gruplara ise bazı ülke şampiyonları ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan 10 takım otomatik olarak girecek. Liglerinde ülke kupalarını kazanan takımlar da kupaya katılma hakkı kazanacak.



UEFA Kupada gruplara girmek için 3 özel takıma ekstra hak tanıyacak. Bunlar Avrupa'da liglerinde sezonu Fair-Play galipleri olarak en üst sırada bitiren 3 takım olacak. 3 takım da 1. turdan mücadelelere başlayacak ve gruplara kalmaya çalışacak.



Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar son 32 mücadelesinde katılmaya hak kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayacak 8 takım ile birlikte 32 takım ardından kıyasıya bir mücadeleye girecek. Grup maçları ise Perşembe günleri 20-22 aralığında maçlar iki bölüme ayrılarak gerçekleştirilecek. Final ise bir Çarşamba günü TSİ ile 21.45'te oynanacak.



MAÇ PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE



1.ön eleme turu, İlk maç 02.07.2009

1.ön eleme turu, İkinci maç 09.07.2009

2. ön eleme turu, İlk maç 16.07.2009

2. ön eleme turu, İkinci maç 23.07.2009

3. ön eleme turu, İlk maç 30.07.2009

3. ön eleme turu, İkinci maç 06.08.2009

Play-offlar, İlk maç 20.08.2009

Play-offlar, İkinci maç 27.08.2009

Grup maçları, Hafta 1 17.09.2009

Grup maçları, Hafta 2 01.10.2009

Grup maçları, Hafta 3 22.10.2009

Grup maçları, Hafta 4 05.11.2009

Grup maçları, Hafta 5 02/03.12.2009

Grup maçları, Hafta 6 16/17.12.2009

Son 32, İlk maç 18.02.2010

Son 32, İkinci maç 25.02.2010

Son 16, İlk maç 11.03.2010

Son 16, İkinci maç18.03.2010

Çeyrek Final, İlk maç 01.04.2010

Çeyrek Final, İkinci maç08.04.2010

Yarı Final, İlk maç 22.04.2010

Yarı Final, İkinci maç29.04.2010

Final (Arena Hamburg, Almanya) 12.05.2010