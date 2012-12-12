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İşte yeni kimlik kartlarının özellikleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, akıllı kimlik kartı uygulamasındaki son durum hakkında bilgi verdi

12 Aralık 2012 19:34

Sanayi Bakanı Ergün, akıllı kimlik kartlarının 3 yıl içinde herkes tarafından kullanılacağını açıkladı. Kimlik kartlarıyla ATM'den para çekilebilecek, maça girilebilecek, otobüse binilebilecek.

NTV'ye konuşan Ergün, sürpriz yaparak Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen adına hazırlanmış kartı gösterdi.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Ergün şunları söyledi: "Pilot uygulama Bolu'da yapıldı. 2013 Haziran'dan itibaren yaklaşık 2 milyon vatandaş kullanmaya başlayacak. 3 yılda tüm vatandaşlar yeni kimlik kartını kullanmış olacak. Bu sizinle ilgili birçok özelliği barındıracak. Parmak izinizden, damar izinizden tutun da birçok özelliğiniz orada olacak. Ehliyet görevi görebilecek, banka kartı görevi görebilecek, stadyumlara girerken bilet yerine kullanılabilecek, ulaşım sisteminde akbil yerine kullanılabilecek. İsterseniz bankamatikten para çekeceksiniz. Sağlık hizmetini onunla alabileceksiniz. Bu tür avantajları getirecek" dedi.

 

Canlı yayında 'kart' sürprizi

 

Ergün bu sözlerinin ardandan bir sürpriz yaparak NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen adına hazırlanmış akıllı kimlik kartını gösterdi.

Ergün, düşen faiz oranlarıyla birlikte alım gücüne destek verecek adımların düşünülebileceğini söyledi.

Siber saldırılara karşı alınan önlemleri değerlendiren Ergün, "Ocak ayında siber saldırılara karşı tüm kurumların katılacağı bir tatbikat yapılacak" dedi.

Sanayi Bakanı, menzili 240-250 km olan füzelerin TSK'nın envanterine gireceğini kaydetti.

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