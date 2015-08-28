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İşte yeni kabinede HDP'ye verilen bakanlıklar

HDP’de teklif götürülen üç isimden Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca bakanlık teklifini kabul etmişti

28 Ağustos 2015 19:59

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunduğu, Türkiye'yi seçime götürecek 63. hükümette HDP’li Müslüm Doğan Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca Kalkınma Bakanı olarak yer aldı.

HDP'li bakanlar, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı'ndan Millî Güvenlik Kurulu'nda yer almayacak.  

HDP’de teklif götürülen üç isimden Müslüm Doğan ve Ali Haydar Konca, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklifini kabul ettiklerini Başbakanlığa bildirdi. HDP’nin bileşenlerinden EMEP’in kurucu Genel Başkanı Levent Tüzel, geçici seçim hükümetinde yer almayacağını söylemişti.

 

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