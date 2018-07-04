İşte yeni kabine için adı geçen isimler

Gelecek hafta açıklanması beklenen, 16 bakan ve en az 3 cumhurbaşkanı yardımcısından oluşacak yeni kabine konusu, AKP kulislerinde gündem oluşturdu. Eskiden ‘denge, tecrübe’ gibi hesaplarla yapılan tahminler zorlaşırken ‘bakan yapmak için istifa ettirilecek milletvekili’ konusunda ibre değişti. Kulislere göre bakan adayları arasında üç müsteşar, bir vali ve bir genel müdürün adı geçiyor. Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin'in isminin İçişleri Bakanlığı için düşüğnüldüğü konuşuluyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre geçmiş dönemlerde, “seçim bölgesi dengeleri ve deneyimli siyasetçi hesapları” nedeniyle yaklaşık olarak tahmin edilen yeni hükümet üyeleri, ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle eskisi kadar öngörülemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçte iyi çalıştığı ve projelerine güvendiği bürokratlarla, özel sektör temsilcileri ve eski siyasetçilerden yeni bir ekip oluşturması bekleniyor.

AKP kulislerinden aktarılana göre, kabine için adı geçen bürokratlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal da bulunuyor.

Tekin, Özçelik ve Kartal’ın müsteşarlık yaptıkları bakanlıklarda değerlendirileceği, İstanbul Valisi’nin İçişleri Bakanı yapılacağı iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Dışişleri Bakanı olarak kabineye alınması durumunda, Ömer Çelik’in Kalın’ın görevini üstleneceği konuşulurken, Çelik’in Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olacağını öne sürenler de bulunuyor.

Milletvekili listesine alınmayan Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal’ın bakan yapılıp yapılmayacağı da halen belirsizliğini koruyor.

Yeni kabinenin gelecek hafta açıklanması bekleniyor.