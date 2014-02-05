İşte yeni internet düzenlemesinin tam metni, sorular ve cevaplar

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da önemli değişiklikler öngören torba yasa tasarısı içindeki AKP teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Sansür tartışmaları altında kabul edilen yasa, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından kısmen veya tamamen veto edilmeden imzalanırsa yürürlüğe girecek.

Doğan Akın yazdı: 25 soruda mevcut internet yasası ve getirilmek istenen yeni düzen

Torba yasa tasarısı içinde 85. ve 100. maddeler arasında düzenlenen yasa değişikliğinin tam metni şöyle: