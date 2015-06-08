İşte yeni hükümet senaryolarındaki olası ekonomi kurmayları

7 Haziran seçimlerinde hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememesi, 13 yıl aradan sonra Türkiye'de yeniden koalisyon olasılığını gündeme getirdi. Peki ama 63.Hükümetin bir koalisyon hükümeti olması durumunda ekonomi yönetiminde kimler yer alacak?

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, işte başkentte konuşulan ve ekonomi yönetiminde görev alması muhtemel ekonomi kurmayları:

AKP iktidarının 8 yılında ekonomi yönetiminin en kritik isimlerinden biri olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeni kabinede yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bakan olacak mı?

AKP 6 yıldır Maliye Müsteşarlığı koltuğunda oturan Naci Ağbal, Bayburt Milletvekili olarak mecliste yer aldı. Maliye Bakanlığı’na 1989 yılında müfettiş yardımcısı olarak giren Naci Ağbal, Maliye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2004 yılından itibaren Bakan Danışmanlığıyla görevlendirilen Ağbal, 12 Haziran 2009 tarihinden adaylık için istifa ettiği tarihe kadar Maliye Müsteşarlığı görevinde bulundu.

Hem Merkez Bankası’nı hem de Borsa’yı biliyor

AKP’nin Meclisteki yeni yüzlerinden birisi ise İbrahim Turhan oldu. İzmir Milletvekili olarak Meclise giren Turhan, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı ve Borsa İstanbul Başkanlığı yaptı. Turhan’ın da yeni hükümette yer alabilir.

CHP'nin kurmayları

Kemal Derviş girecek mi?

AKP ile olası bir koalisyonda CHP, seçim öncesi verdiği emekliye iki maaş; en düşük emekli maaşı ile asgari ücreti 1500 TL yapma sözünü yerine getirir mi bilinmez ancak olası 63. Hükümette yer alması beklenen isimler şöyle: Derviş'in, 2001 yılında olduğu gibi, parlamento dışından 63.hükümette yer alabileceği konuşuluyor. Derviş, 2001 krizinin ardından Başbakan Bülent Ecevit'in çağrısıyla Dünya Bankası Başkan Yardımcılığı görevini bırakarak Amerika'dan Türkiye'ye gelmiş, ekonomi yönetiminin başına geçirilmişti. 7 Haziran seçimleri öncesinde CHP Genel Merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Derviş, olası bir CHP iktidarında görev almanın kendisi için mutluluk olacağını söylemişti.

Dünya Bankası’nı bırakıp gelmişti

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edilen Derviş,22 yıllık hizmeti olan Dünya Bankası'ndaki başkan yardımcılığı görevinden ayrılarak 3 Mart 2001'de Ecevit Hükümeti'nin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Stand-by anlaşması için IMF ile müzakereleri yürüttü. Güçlü Ekonomi Programı'nı hazırladı. 2002 Ağustos ayında Başbakan Yardımcısı Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti. 3 Kasım 2002 Seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005’te milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanlığı görevine atandı.

Emekliye 2 maaş ikramiye, asgari ücret 1500 lira

CHP'nin ekonomi programının yazımında yer alan, emekliye iki maaş ikramiye ve en düşük emekli maaşı ile asgari ücretin 1500 TL'ye yükseltilmesi sözlerinin arkasındaki isim olan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selin Sayek Böke'nin de bakan olarak görev alabileceği konuşuluyor.

ODTÜ İktisat mezunu olan Böke, 1993-1999 yılları arasında Duke Üniversitesi’nde iktisat alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Dünya Bankası projelerinde danışmanlık görevlerinde bulundu. 2001-2003 yılları arasında IMF'de ekonomist olarak çalışan Böke, daha sonra Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Ardından iktisat bölüm başkanı, son olarak da İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinde

AKP-CHP Koalisyon hükümetinde yer alması olasılığı en yüksek bir diğer isim ise Akif Hamzaçebi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun en yakın çalışma arkadaşları arasında sayılan Hamzaçebi, Maliye Müfettişliği sınavını kazanarak 1977'de Maliye'de müfettiş yardımcısı olarak başladı. İstanbul Defterdarlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Gelirler Genel Müdürlüğü görevlerinin ardından ardından 2002 seçimlerinde CHP Trabzon Milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Temizel geri döndü

Ecevit Hükümetinde Maliye Bakanı olan Zekeriya Temizel, uzun süre ara verdiği siyasete arkadaşı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla yeniden döndü. İzmir Milletvekili olarak Meclis’e giren Temizel’in de kabinede yer alabileceği belirtiliyor. Maliye Müfettişi, İstanbul Defterdarı, Gelirler Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan, DSP’den milletvekili seçilerek meclise giren Temizel, 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Ancak seçimi kazanamayan Temizel, 31 Mart 2000 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı’na atandı. 3 Mart 2001’de Derviş’in Ekonomiden Sorumlu Bakan olarak kabineye girmesinden bir gün sonra, 4 Mart 2001’de bu görevinden istifa etti.

Derviş'in müsteşarı

2001 krizinin ardından Hazine Müsteşarlığı görevine getirilen ve Kemal Derviş ile çalışan Faik Öztrak, yüksek lisansını İngiltere Birmingham Üniversitesinde kalkınma finansmanı üzerine tamamladı.Devlet Planlama Teşkilatında uzman, Yıllık Programlar ve Finansman Dairesi Başkanı, İktisadi Planlama Başkan Vekili, İktisadi Planlama Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcılığı ve Hazine Müsteşarlığı görevlerinde bulundu.

MHP'nin kurmayları

MHP’nin ekonomi yönetiminde yer vermesine kesin gözüyle bakılan isimler ise şöyle.

Durmuş Yılmaz, Uşak’tan geldi

Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, 2011 seçimlerinde 2 milletvekili kazanan AKP’den vekilliği aldı. Uşak Milletvekili olarak parlamentoya giren Yılmaz, 2006 yılında Merkez Bankası Başkanlığına atanmıştı. 2011 yılına kadar Merkez Bankası Başkanlığı yapan ve küresel krizde dünyanın en başarılı merkez bankası başkanı seçilen Yılmaz, görev süresinin bitmesiyle 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün danışmanlığını yaptı.

DTP Müsteşar Yardımcılığı görevini yaptı

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, iktisat hocası. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki performansı ile dikkat çeken Günal, yüksek lisansını ABD'de Univesity of Delaware'de; doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.Merkez Bankasında uzman olarak çalıştı. DPT Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu.

Ali Babacan'ın yakın çevresindeydi

AKP Döneminde Devlet Planlama Teşkilatı ve sonrasında Kalkınma Bakanlığı’nda üst düzey görev yapan, Ali Babacan’ın en yakın çalışma arkadaşlarından olan Erhan Usta, Samsun’dan milletvekili olarak Meclise girdi. Bahçeli’nin daveti ile siyasete giren Usta olası bir koalisyon hükümetinde yer alabilir.

Temelli görev alabilir

Sezai Temelli

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç.Dr Sezai Temelli, İstanbul Milletvekili olarak Meclise girdi. Temelli’nin olası hükümette ekonomiyle ilgili bakanlıklardan birine getirilebileceği tahmin ediliyor.