İşte yeni FIFA listesi

MHK, görev vermediği Bülent Demirlek ile Vedat Yüksel’in yerine Halis Özkahya ve Yunus Yıldırım’ı listeye aldı.



Oğuz Sarvan başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, yeni FIFA listesini belirledi. 7 kişilik liste dün Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener’in onayına sunuldu. MHK, bu sezon Turkcell Süper Ligi’nde görev vermediği FIFA hakemleri Bülent Demirlek ile Vedat Yüksel’i listeden çıkarttı. Yerine Halis Özkahya ve Yunus Yıldırım listeye dahil edildi.



YAŞLARI FIFA hakemi olmaya uygun olan 6 üst klasman hakeminin hem geçen sezon, hem de yeni dönemdeki performansları ve yabancı dil konusundaki yeterliliklerini inceleyen MHK, Kocaeli Bölgesi Hakemi Halis Özkahya üzerinde tam bir görüş birliğine vardı. MHK 2. isim konusunda ise Yunus Yıldırım ve Bünyamin Gezer arasında kararsız kaldı. Haluk Ulusoy döneminde FIFA listesine dahil edilen ama bir sezon sonra Ulusoy tarafından “Yabancı dil konusunda yetersiz” denilerek listeden çıkartılan Yunus Yıldırım, kurul üyelerinin ikinci değerlendirmesi sonrasında Gezer’i geçerek yeniden FİFA hakemi oldu.



BU sezon bir çok yenilğe imza atan Oğuz Sarvan MHK’sı FIFA listesini belirlerken de yeni uygulamalar ortaya koydu. Listeyi hazırlamadan önce başkan Özgener ile görüşüp değişiklikler konusunda bilgi aktaran MHK Başkanı Sarvan, daha sonra UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik ile de konuşup, adaylar için görüşünü aldı. Sarvan ayrıca, FIFA Hakem Komitesi yetkilileriyle de görüş alış-verişinde bulundu.

