İşte Yattara gerçeği!..







Sürpriz bir şekilde Katar’ın Al Saad takımından gelen teklif üzerine Trabzonspor’dan ayrılmak istediğini açıklayan, hatta Trabzonspor Yönetimiyle arasında soğuk rüzgarlar esen Yattara’nın Trabzonspor’da kalması bir başka sürpriz oldu. Peki tarafların her konuda anlaştığı bu transfer neden gerçekleşmedi?





Yatara’nın transferinde her şey bitti Gineli oyuncu sözleşme imzalayacak diye beklenirken, en başa dönüldü. Al Saad takımı Trabzonspor’a bonservis bedelini ödemediği için Yattara Trabzonspor’da kaldı.



Bu transfer hikayesinde şimdi kritik soru Katar takımı neden parayı yatırmadı?



Trabzonspor ile Katar kulübü arasında, transferin ilk günlerinde yapılan görüşmeler bir ara tıkanma noktasına geldi. Çünkü aracı menajerlerin bu transfer için fazla para talep ettiler. Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi resti çekince menajerlerle olan sorun çözüldü ve bordo-mavili kulüp yaklaşık 11 milyon Euro karşılığında Al Saad ile anlaşmaya vardı. Yatara ise Katar kulübü ile yıllık iki milyon Euro’ya anlaştı.



Bugüne kadar bu transferin neden gerçekleşmediğine ilişkin taraflardan resmi bir açıklama gelmedi ancak Yatara ile Al Saad arasında anlaşılan yıllık ücret konusunda anlaşmazlık çıktı. Yattara daha fazla istedi Al Saad ise vermedi. Çünkü transferde aracı olan menajerlerin alacakları konusunda anlaşmazlık yaşandı.



Bunun üzerine Katar Kulübü Yattara’dan vazgeçerek Fransa’da top koşturan bir başka futbolcuyla daha ucuz bir maliyete anlaştı ve Yattara’dan vazgeçti. Trabzonspor’a parayı ödemeyince de Yatara Trabzonpor’da kaldı.



