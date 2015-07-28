İşte Yargıtay'da bekleyen dava dosyalarının boyutu

Yargıtay'ın arşivden çıkardığı dava dosyaları ilginç bir görüntü oluşturdu. Dosyaların insan boyunu aşması üzerine, "Dikkat dosyaların yıkılma tehlikesi var" uyarısı yapıldı.

Bugün gazetesinin haberine göre, temyiz davalarını takip etmek üzere Yüksek Mahkeme'ye gelenleri şaşırttı. Yargıtay'da dosyalar genellikle arşivde tutuluyordu. Hukuk Genel Kurulu Başkanlığı'nın arşivdeki dosyaları, iş bölümü gerekçesiyle Yargıtay koridorlarına taşıdığı, bu nedenle dosyaların yığıldığı öğrenildi.

İnsan boyunu aşan dosyaların devrilmesine karşı koridordan geçenler için uyarı yazısı asıldığı görüldü. Yazıda, "Dikkat. Dosyaların yıkılma tehlikesi vardır" denildi.

2014 verilerine göre, Yargıtay'da 932 bin 925 dava dosyası iş yükü nedeniyle karara bağlanamayarak 2015'e devretti.

Dosya sayısı 932 bin



Karar verilmesi gereken dosyaların 490 bin 450'si ceza ve hukuk dairelerinde, 342 bin 575'i ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bekliyor. Yargıtay'da devreden dosyaların 387 bin 621'i ceza, 202 bin 829'u hukuk dairelerinde bulunuyor. Hükümetin iş yükü gerekçesiyle çıkarttığı yasayla, Yargıtay'ın yapısında değişiklik yapılarak, 8 yeni daire kurulmuş, 144 yeni üye seçilmişti.

‘Üyelerin çalışacağı bina yok’

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada ağır yükün farkında olduklarını söyleyerek, iş yükünü eritmek için çalışacaklarını belirtmişti. Cirit, en geç nisan ayı içinde yeni daireleri faaliyete geçireceklerini söylemişti. Ancak bazı ceza daireleri dışında yeni seçilen üyelerin çalışacağı daireler henüz kurulamadı. Yargıtay'a tahsis edileceği söylenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın binasıyla ilgili de bir gelişme olmadığı kaydedildi.