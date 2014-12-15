İşte Yargıtay ve Danıştay'a atanan isimler

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Yargıtay'da görev yapacak 144 kişinin atamasını yaptı. Ataması yapılan 144 kişinin 15'i halihazırda boş bulunan kadrolara atanırken, 129'u yeni kanunla oluşturulan kadrolara atandı. Listede, 41 üyenin Ankara’dan atanması dikkat çekti.

Savcı Muammer Akkaş’ın yürüttüğü 25 Aralık soruşturması esnasında İstanbul TMK.10.Maddesiyle Yetkili Başsavcı vekili Oktay Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fethi Şimşek Yargıtay’a atanan isimler arasında yer aldı.



Deniz Feneri soruşturmasında “örgüt suçlamasını” kaldıran savcı

Deniz Feneri E.V soruşturmasında görevden alınan 3 savcının yerine atanan ve dosyadaki 1örgüt" suçlamasını kaldıran Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veli Dalgalı da Yargıtay'a seçilen isimler arasında yer aldı. Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ün katili Ahmet Şahbaz ile ilgili iddianameyi hazırlayan son olarak Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunda “paralel yapı” iddiasına yönelik operasyonların başında yer almıştı.

Madımak katliamına ‘zaman aşımı’ isteyen savcıya yeni görev



Resim Heykel Müzesinden çalışan tablolarla, Hopa davası, REDHACK gözaltıları ve Sivas Madımak Katliamında zanlılara zaman aşımı isteyen Savcı Hakan Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde ofisinde bulunan böceklerle ilgili polislere yönelik soruşturma yürütüp iddianame hazırlayan savcı Durak Çetin, Başbakanın ofisinde bulunan böcekle ilgili iddianamede 5 polis hakkında istenilen yakalama kararını kabul eden Ankara 7.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mahmut Kaya, eski TMK savcısı Mustafa Bilgili’nin yürüttüğü Bülent Arınç’a suikast iddialarını içeren ve kamuoyunda “Kozmik oda” olarak bilinen soruşturmayı ve 28 Şubat’ın sivil ayağını devralan ve telefon dinlemelerine ilişkin kararların alındığı büronun başındaki savcı Sadık Bayındır da yine Yargıtay’a gönderilen isimler oldu.

Eski YARSAV yeni YBP üyeleri Yargıtay’a

Eski YARSAV üyesi, HSYK üye seçimleri sürecinde Yargıda Birlik Platformu’na destek veren savcı Abbas Özden Yargıtay’a atandı. Özden’in Brezilya Rio’da usulsüz bir şekilde tatil yaptığı iddiası ile aldığı kınama cezası son disiplin affı ile silinmişti.

Özden’in yanı sıra eski YARSAV üyeleri Gülsüm Mısır, Cengiz Köksal’da Yargıtay’da görevlendirildi.

Ağar’ın yargılandığı mahkemenin başkanı da Yargıtay’da

Susurluk hükümlüsü Mehmet Ağar’ın yargılandığı Ankara 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tekman Savaş Nemli, Ankara Sulh Ceza Mahkemesi hâkimi, Yargıtay ve Danıştay santrallerinin usulsüz dinlendiği iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında TİB’de arama kararı veren Hakim Hayri Keskin, Ankara Sahtecilik Suçları Savcısı Hüseyin Kocabey de yine Yargıtay’a seçilen isimler arasın yer aldı.

Seçen hakkında rapor hazırlayan müfettiş Yargıtay’a atandı

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Fikret Seçen’e yönelik Adalet Bakanlığına gelen isimsiz ihbar mektubu üzerine kovuşturulması yönünde rapor hazırlayan müfettiş Nadir Güngüneş Yargıtay üyesi oldu.

Dink soruşturmasının yeni savcısı da Yargıtay üyesi oldu

Savcı Muammer Akkaş’ın Tekirdağ sürülmesinin ardından Hrant Dink cinayeti ile ilgili soruşturmayı yürüten Savcı Yusuf Hakkı Doğan da Yargıtay’a atandı.



Bozdağ takipsizlik veren Başsavcı

İzmir’de yürütülen Liman operasyonunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kendisini arayarak, soruşturmaya müdahale ettiği gerekçesiyle eski İzmir Başsavcısı Hüseyin Baş tarafından hazırlanan tutanakla ilgili yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı veren İzmir Başsavcı vekili Gökhan Karaburun da Yargıtay’a atandı. HSYK yedek üyesi Zeynep Şahin de Yargıtay'da görevlendirildi.

HSYK kısa bir süre sonra yeni bir kararname ile Ankara Başsavcısı ve adliyelere yeni görevlendirmeleri içeren yeni bir kararname hazırlayacak.

HSYK açıklaması

HSYK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada "Yargıtayda boş bulunan 15 (onbeş) üyelik kadrosu ile 02/12/2014 tarih ve 6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ihdas edilen 129 (yüzyirmidokuz) üyelik kadrosuna Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 15/12/2014 tarihli toplantısında seçim yapılmıştır.

Yargıtay Üyeliğine seçilen meslektaşlarımıza başarılar diler, yeni görevlerinin ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Ataması yapılan 144 kişinin listesini tamamını görmek için tıklayınız...



Danıştay'a ataması yapılan 33 isim



Sıra No Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Unvanı

1 27509 GÜLEN AYDINOĞLU Danıştay Danıştay Savcısı

2 27712 AHMET YAHYA ÖZDEMİR Ankara İdare Mah. Bşk.

3 27832 NAKİDDİN BUĞDAY Aydın B.İ.M. Bşk.

4 31192 YÜCEL BULMUŞ Ankara B.İ.M. Üyesi

5 31223 RAMAZAN ÖZDEMİR İstanbul İdare Mah. Bşk.

6 32660 YUNUS AYKIN Danıştay Tetkik Hâkimi

7 32668 BİLGE APAYDIN Ankara B.İ.M. Üyesi

8 32680 HÜSEYİN ÜNAL KARA Ankara B.İ.M. Üyesi

9 32688 MÜRTEZA GÜLER İzmir İdare Mah. Bşk.

10 32689 ALİ YAŞAR YURDABAK İstanbul B.İ.M. Bşk.

11 32691 CAFER ERGEN Müsteşarlık Müsteşar Yardımcısı

12 32697 TURGAY TUNCAY VARLI Danıştay Tetkik Hâkimi

13 32732 MEHMET GÖKPINAR Türkiye Adalet Akademisi Hâkim

14 32746 MEHMET AYDIN Danıştay Tetkik Hâkimi

15 32750 HASAN ODABAŞI Türkiye Adalet Akademisi Hâkim

16 32781 ALİ ALPAN Danıştay Tetkik Hâkimi

17 33587 KEZİBAN GÜLCAN KAYA Danıştay Danıştay Savcısı

18 33589 TÜLAY BULGURCU Danıştay Danıştay Savcısı

19 33593 AYDEMİR TUNÇ Ankara İdare Mah. Bşk.

20 33597 GÜRSEL ÖZKAN Ankara İdare Mah. Bşk.

21 33607 VAHİT KINALITAŞ Danıştay Tetkik Hâkimi

22 33609 ADİL MEMİŞ Ankara Vergi Mah. Bşk.

23 33622 ERHAN ÇAKAN Bursa İdare Mah. Bşk.

24 33626 İBRAHİM TOPUZ Danıştay Danıştay Savcısı

25 33627 OĞUZ YAĞLICI Konya B.İ.M. Bşk.

26 33766 METİN ARITI Ankara B.İ.M. Üyesi

27 33770 MUHSİN YILDIZ Danıştay Tetkik Hâkimi

28 33778 ABDULLAH ARTUNÇ Danıştay Danıştay Savcısı

29 33780 CEVDET ERKAN Kayseri B.İ.M. Bşk.

30 33798 EYÜP KAYA Ankara İdare Mah. Bşk.

31 33816 HASAN ÖNAL İstanbul İdare Mah. Bşk.

32 33817 EKREM ÖZÜBEK Sakarya B.İ.M. Bşk.

33 33834 NEDRET ENGİN Gaziantep B.İ.M. Bşk.