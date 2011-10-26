İşte Windowslu ilk Nokia

T24



Nokia Lumia 800



Windows Phone 7.5 (Mango) işletim sistemiyle çalışan telefonlar firmanın CEO’su Stephen Elop tarafından Londra’daki toplantıda kamuoyuna açıklandı. Elop, Microsoft ile Nokia’nın geçtiğimiz yıl açıklanan dev işbirliğinin bu ilk ürünlerini ‘Nokia’nın yeniden doğuşu’ diyerek tanıttı.Elop, ‘Mango’lu Lumia 800’ün tasarımında, MeeGo’lu Nokia N9’u esas aldıklarını söyledi. “Lumia 800, ilk gerçek Windowslu telefondur” diye konuşan Elop, Avrupa, ABD ve Asya’nın büyük pazarlarına Kasım ayı içinde çıkılacağını açıkladı.1.4 GHz işlemci barındırdığı belirtilen Lumia 800, 3.7 inç AMOLED çoklu-dokunmatik ekrana sahip. N9 gibi sağlam ve şık polikarbonat kasaya sahip olan Lumia 800, 16GB dahili depolama alanına ek olarak, 25GB büyüklüğünde SkyDrive ‘bulut’ depolama alanıyla geliyor. Arka kamera çözünürlüğü 8MP, HD video çekimi yapıyor ve mercek aksamı elbette Carl Zeiss markasını taşıyor.Sadece 1.2 cm kalınlığında olan Lumia 800’ün ABD ve Avrupa pazarında vergiler hariç ve kontratsız satış fiyatının 585 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.Windows Phone 7.5 ile çalışan Nokia Lumia 710 ise yine 1.4 GHZ hızında işlemciye ve 8GB dahili depolama alanına sahip. 3.7 inç ekranlı ürünün ön yüzü siyah ve beyaz renklerde gelirken, arka yüzey için çok sayıda renkli kapak seçenekleri bulunacak. Arkadaki kameranın çözünürlüğü 5MP. Fiyatının vergiler hariç 375 dolar civarında olması bekleniyor.