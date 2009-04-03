İşte 'vergi cennetleri'

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 'vergi cenneti' kabul edilen ülkelere ait üç liste yayımladı. OECD'nin kara listesinde Kosta Rika, Malezya, Filipinler ve Uruguay var.



İngiltere'nin başkenti Londra'daki G20 zirvesinde vergi bakımından işbirliği yapmayan ülkelere karşı harekete geçme kararı çıkmasının ardından Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), vergi cenneti olarak nitelendirilen ülkelere yönelik bir rapor yayımladı.



Vergi cennetlerini "kara", "gri" ve "beyaz" olmak üzere üç listede toplayan OECD, raporda hangi ülkelerin işbirliğine açık hangi ülkelerin işbirliğine kapalı olduğunu ortaya koydu.



OECD, iletişime tamamen kapalı olan ülkelerin bulunduğu kara listeye Kosta Rika, Malezya, Filipinler ve Uruguay'ı ekledi.



Şeffaflık standartlarını geliştirmeyi taahhüt etmiş ancak henüz resmi bir anlaşma imzalamamış ve henüz bu düzenlemeleri somut olarak hayata geçirmemiş ülkelerin bulunduğu gri liste Lüksemburg, İsviçre, Avusturya, Belçika, Singapur, Şili, Cayman Adaları, Liechtenstein ve Monaco'dan oluştu. OECD'nin internetteki sitesinden yayımlanan ikinci listede 38 ülkenin adı geçiyor



Hong Kong ve Makau'nın bulunduğu beyaz liste ise uluslararası standartları uygulama konusunda yol katetmiş ülkeleri içerdi.



G20 zirvesinde liderler, vergi cennetlerine gönderilecek paranın akışında şeffaflık sağlanması konusunda anlaşmışlardı. İşbirliğine uymayan vergi cennetleri yaptırımlara maruz kalacak.

