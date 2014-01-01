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İşte Usame Kutub’un komplodan kuşkulandığı kazanın tutanakları

Yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Mısırlı işadamı Usame Kutub ile Yasin El Kadı'nın Merter'de geçirdikleri kazanın tutanaklarına göre, iddia edilenin aksine, çarpan sürücü kaçmamış...

01 Ocak 2014 18:06

Arzu Yıldız / Ankara

17 Aralık 2013’te kamuoyuna yansıyan yolsuzluk soruşturmasında ismi şüpheliler arasında geçen Mısırlı işadamı Usame Kutub’un, Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ardından kendisini ziyaret ettiği iddia edilen trafik kazasının tutanakları ortaya çıktı. Kazaya dair “Normal bir kaza değildi, suikast veya başka bir komplunun sonucuydu” diyen Kutub’un “kaçtığını” öne sürdüğü çarpan aracın sürücüsünün tutanaklarda isminin geçmesi dikkat çekti.

Kutub, 28 Aralık 2013’te Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla’ya verdiği röportajda kazaya dair şunları anlatmıştı:

“15 Şubat’taki trafik kazası doğrudur. O gün Yasin El Kadı ile Ankara’daydık. Saat 23.30’da tarifeli uçakla İstanbul’a geçecektik. Uçağı kaçırdık. İşadamı Latif Topbaş’ın özel uçağı ile İstanbul’a geldik. Polis olduğunu bildiğim İbrahim Yıldız bizi karşıladı. Yasin El Kadı hakkında bir suikast tehlikesi olduğu için polis tarafından karşılandığımızı biliyorum. Bizi evlerimize bırakacaktı. Gece 02.00-03.00 sularıydı. Merter civarında yol boşken bir araba yan tarafımızdan şiddetle çarptı. Çarpışmanın ardından da kaçtı. Bizi ambulansla hastaneye kaldırdılar. (…) Bu kazadan sonra Başbakan veya yakını kimse ile görüşmedim. Ancak Başbakan’ımızın kazadan haberdar olduğunu ve suikast ihtimalinden dolayı tedirgin olduğunu duydum.”

Kutub, röportajın devamında kazayla ilgili olarak “Bence de bu normal bir kaza değildi. Suikast veya başka bir komplonun sonucuydu” ifadesini kullanmıştı.

T24, Kutub’un anlattığı o kazanın tutanaklarını ulaştı. İlgili trafik tutanağına göre, Kutub’un “kaçtığını” ileri sürdüğü çarpan aracı kullanan sürücünün ismi geçti. Gece yarısından sonra gerçekleşen kaza, tutanağa 16 Şubat olarak yansırken, tutanak saati de 04.00 olarak gösterildi.

İşte o tutanaklar:

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