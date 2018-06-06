İşte UEFA'nın Galatasaray'a koyduğu şartlar

Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı 4 yıllık anlaşmanın detayları netleşmeye başladı.

UEFA, Galatasaray'a 6 milyon Euro ceza verecek. Bu cezanın 2 buçuk milyon Euro'su peşin kalanı ise sarı-kırmızılıların alacaklarından düşürülecek.

Galatasaray'a gelecek bir başka ceza ise kadro kısıtlaması. Şampiyonlar Ligi için kadro 25 kişi yerine 21 olacak. Galatasaray, sattığı oyuncu kadar transfer gerçekleştirebilecek.

UEFA ile yapılan anlaşmada 4 yıllık kar-zarar planı da yer alıyor. Buna göre Galatasaray, bütçesinde ilk yıl 20 milyon Euro, ikinci yıl 10 milyon Euro zarar edebilecek. UEFA'nın üçüncü yıl sonunda talebi ise sıfır zarar. Sarı-kırmızılılar, bu anlaşma çerçevesinde 4. yılın ardından 10 milyon Euro kâr elde etmek zorunda.