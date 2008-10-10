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Dünya

İşte uçaktaki İran lideri

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başkanlık uçağındaki görüntüleri ilk kez basına yansıdı

10 Ekim 2008 03:00

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başkanlık uçağında çekilmiş görüntüleri ilk kez basına yansıdı. İran lideri, yurtdışı gezilerinde kullandığı uçakta namaz bile kılıyor

ABD'nin hedefindeki lider, İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad, şimdi tüm yurtdışı gezilerinde kullandığı başkanlık uçağından basına yansıyan ilk fotoğraflarla gündemde.

İran Cumhurbaşkanı, uçağın içinde çekilen bir fotoğrafta namaz kılarken görülüyor.

Bir diğer fotoğrafta ise, geziye katılan diğer heyet üyeleri de İran lideriyle saf tutarken görülüyor.

Başkanlık uçağının içinden bir başka karede, Ahmedinecad, Irak hükümet sözcüsü Ali El Debbağ ile dizüstü bilgisayarının başında görülüyor.

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