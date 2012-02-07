İşte tutuklu gazetecilerin listesi

T24- TGS Genel Başkanı Ercan Sadık İpekçi gazetecilerin Terörle Mücadele Kanunu dayanak yapılarak tutuklandıklarına dikkat çekti

Cumhuriyet gazetesinden Cihan Oruçoğlu’nun haberine göre Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Ercan Sadık İpekçi, Türkiye’de gazetecilerin cezaevlerine neden girdiği ve hangi suçlamalarla cezaevinde bulunduğuna ilişkin olarak Adalet Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin doğru olmadığını belirtti.

İpekçi, “Bu değerlendirmeleri meslek örgütleri yapar. Dünyanın hiçbir yerinde gazeteciler, meslekleriyle ilgili faaliyetlerden dolayı cezaevine konulmazlar” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’li birçok bakanın gazetecilik faliyetleri nedeniyle tutuklu gazeteci sayısının 7 ila 8 kişi olduğunu iddia etmesine karşın gerçek rakamın 100’ün üzerinde olduğu bir kez daha yinelendi. Son olarak, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın “Türkiye’de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle içeride bulunan herhangi bir gazeteci yok” açıklamasına ilişkin TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi, Adalet Bakanlığı’nın tutuklu gazeteci sayısını belirleyemeyeceğini söyledi. İpekçi, “Burada meslek örgütlerinin takip ettiği kıstaslar önemlidir. Uluslararası standartlar da budur” dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde gazetecilerin, mesleki faaliyetlerinden dolayı cezaevine girmediğini ifade eden İpekçi, “Bizim Basın Kanunu ile ilgili sorunumuz yok. Basın Kanunu’nda zaten hapis cezası yok. Basın Kanunu’ndaki hükümlerin ihlal edilmesinden dolayı hiçbir gazeteci cezaevine bulunmuyor. Bizim başımızı ağrıtan, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 27 maddesi. Basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan 27 madde var. 2005 yılında kanun değişti. Bu tarihten itibaren Adalet Bakanlığı’na, TBMM’ye Başbakan’a raporlar sunduk. Bu kanun bu şekilde geçerse cezaevleri gazetecilerle dolar dedik” ifadesini kullandı. TCK’de sorunlu maddelerin bulunduğunu anlatan İpekçi şöyle devam etti: “Bunlar gazetecileri yargılamak, gazetecilerin cezalarını arttırmak için özellikle yazılmış maddeler. Ama TCK’deki bu maddeler dahi tek başına gazeteciyi cezaevine koymak için yeterli değil. Kararın, tecil edilip, uygulanması 5 yıl süreyle ertelenebiliyor. Yani ara formüller üretilebiliyor. Bu maddeleri Terörle Mücadele Kanunu’na (TMK) monte ettiğiniz zaman ise ceza 2 katı oranında arttırılıyor. Hakkınızdaki suçlama ağır ceza kapsamına alınınca cezaevine giriyorsunuz. Günlük hayatın her aşaması terörle mücadele kapsamında değerlendirilebiliyor. TMK hükümleri ve özel yetkili mahkemeler bir araya getirilince gazeteciler yazdıklarıyla terör örgütü propagandası yapmış sayılıp, yargılanabiliyorlar. Gazetecilerin yaptıkları haberlerle, telefon görüşlemeleriyle, yazdıkları kitaplar ve notlarıyla hükümetin itibarını ortadan kaldırmayı hedefledikleri iddia ediliyor. Zaten terör örgütlerinin amacının da bu olduğu söyleniyor. Dolayısıyla gazeteciler de terör örgütü üyesi sayılıyor. Bütün cezaevlerindeki gazetecilerle ilgili kurgu bu.”

Cezaevindeki gazeteciler listesi

Mustafa Balbay: CHP İzmir Milletvekili, Cumhuriyet gazetesi yazarı, Tuncay Özkan: Kanal Biz televizyonu sahibi, Hikmet Çiçek: Aydınlık Dergisi Ankara Temsilcisi, Ahmet Birsin: Gün TV Genel Yayın Koordinatörü, Prof. Dr. Mehmet Haberal: CHP Zonguldak Milletvekili, Kanal B TV Yönetim Kurulu Başkanı, Deniz Yıldırım: Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Erol Zavar: Odak dergisi sahibi ve Yazıişleri Müdürü, Soner Yalçın: Odatv sahibi, Barış Pehlivan: Odatv Genel Yayın Yönetmeni, Barış Terkoğlu: Odatv Haber Müdürü, Ahmet Şık: Serbest gazeteci, Nedim Şener: Milliyet gazetesi muhabiri, Doğan Yurdakul: Odatv yazarı, Müyesser Yıldız: Odatv’de gazeteci, Sait Çakır: Odatv köşe yazarı, Coşkun Musluk: Odatv yazarı, Yalçın Küçük: Gazeteci-yazar, Ali Buluş: DİHA Mersin muhabiri, Mehmet Karaaslan: DİHA Mersin muhabiri, Faysal Tunç: DİHA Şırnak muhabiri, Behdin Tunç: DİHA Şırnak muhabiri, Erdal Süsem: Eylül Hapishane Kültür Sanat dergisi editörü, Deniz Kılıç: Azadiya Welat Batman temsilcisi, Mustafa Gök: Ekmek ve Adalet dergisi Ankara Temsilcisi, Kenan Karavil: Radyo Dünya Yayın Yönetmeni, Nuri Yeşil: Press gazetesi Tunceli çalışanı, Bayram Parlak: Gündem gazetesi Mersin Temsilcisi, İhsan Sinmiş: Azadiya Welat gazetesi çalışanı, Dilek Keskin: Atılım gazetesi İstanbul muhabiri, Mehmet Yeşiltepe: Devrimci Hareket dergisi çalışanı, Hakan Soytemiz: RED dergisi yazarı, Erdoğan Altan: DİHA Batman muhabiri, Rohat Emekçi: Gün Radyo spikeri, Murat İlhan: Azadiya Welat gazetesi Diyarbakır çalışanı, Ali Konar: Azadiya Welat gazetesi Elazığ temsilcisi, Hatice Duman: Atılım gazetesi sahibi ve Yazıişleri Müdürü, Dilşah Ercan: Azadiya Welat gazetesi Mersin çalışanı, Bedri Adanır: Aram Yayınları sahibi, Vedat Kurşun: Azadiya Welat gazetesi Yazıişleri Müdürü, Füsun Erdoğan: Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü, Sedat Şenoğlu: Atılım Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü, Bayram Namaz: Atılım gazetesi yazarı, Seyithan Akyüz: Azadiya Welat gazetesi Adana Temsilcisi, Hamdiye Çiftçi: DİHA muhabiri, Ozan Kılınç: Azadiya Welat Gazetesi Yazıişleri Müdürü, Baha Okar: Bilim ve Gelecek Dergisi editörü, Ali Çat: Azadiya Welat gazetesi çalışanı, Halit Güdenoğlu: Yürüyüş Dergisi Yazıişleri Müdürü, Kaan Ünsal: Yürüyüş dergisi muhabiri, Musa Kurt: Kamu Emekçileri Cephesi Dergisi Yazıişleri Müdürü, Cihan Gün: Yürüyüş dergisi muhabiri, Naciye Yavuz: Yürüyüş dergisi muhabiri, Sinan Aygül: DİHA muhabiri, Kadri Kaya: DİHA Diyarbakır Bölge Bürosu Temsilcisi, Ahmet Akyol: DİHA muhabir, Miktat Algül: Mezitli FM Genel Yayın Yönetmeni, Turhan Özlü: Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni, Aydın Yıldız: DİHA muhabiri, Kazım Şeker: Özgür Gündem Gazetesi Editörü, Tayyip Temel: Azadiya Welat Eski Genel Yayın Yönetmeni, Ragıp Zarakolu: Evrensel gazetesi köşe yazarı ve yayıncı, Songül Karatagna: Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı, Cengiz Kapmaz: Özgür Gündem gazetesi köşe yazarı, Mehmet Güneş: Türkiye Gerçeği dergisi köşe yazarı, Abdullah Çetin: DİHA muhabiri, Ayşe Oyman: Özgür gündem çalışanı, Çağdaş Kaplan: DİHA muhabiri, Çağdaş Ulus: Vatan gazetesi muhabiri, Davut Uçar: Etik Ajans Müdürü, Dilek Demirel: DİHA muhabiri, Fatma Koçak: DİHA Yazıişleri Müdürü, Hüseyin Deniz: Evrensel gazetesi muhabiri, İsmail Yıldız: DİHA çalışanı, Kenan Kırkaya: DİHA Ankara Temsilcisi, Mazlum Özdemir: DİHA muhabiri, Mehmet Emin Yıldırım: Azadiya Welat Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, Nahide Ermiş: Özgür Halk Dergisi ve Demokratik Modernite Dergisi Yayın Kurulu üyesi, Nevin Erdemir: Özgür Gündem Gazetesi Editörü, Nilgün Yıldız: DİHA muhabiri, Nurettin Fırat: Özgür Gündem gazetesi yazarı, Oktay Candemir: DİHA çalışanı, Ömer Çelik: BirGün gazetesi ve DİHA muhabiri, Ömer Çiftçi: Demokratik Modernite Dergisi İmtiyaz Sahibi, Pervin Yerlikaya: DİHA muhabiri, Ramazan Pekgöz: DİHA Editörü, Sadık Topaloğlu: DİHA muhabiri, Safiye Torman: Demokratik Modernite dergisi, Selahattin Aslan: Demokratik Modernite dergisi, Semiha Alankuş: DİHA Editörü, Sibel Güler: Özgür Gündem gazetesi çalışanı, Yüksel Genç, Özgür Gündem gazetesi yazarı, Zeynep Kuray: BirGün gazetesi muhabiri, Ziya Çiçekçi: Özgür Gündem gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü, Zuhal Tekiner: DİHA İmtiyaz Sahibi.