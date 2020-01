İşte tutuklu akademisyenlerin savunmaları: Bu suça ortak olmayın!

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıkları için tutuklanan akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Dava, Çağlayan Adliyesi 13. Agır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. İddianamenin okunmadığı davada, dört akademisyen ifade verdi. Kaya, savunmasında hakim ve savcılara seslenerek "Bu suça ortak olmayacağınızı umuyorum" dedi. Mungan, kalıcı barış talebini yeniledi ve "Bizim tek yasla muhatabımız devletti Devlet yurttaşlara rağmen değil yurttaşların denetimi ve hesap sormasına tabidir" dedi. Camcı, akademinin biat etmeyeceğini belirterek "Toplumsal barışın tesisi için tüm süreçlerin bir an önce hayata geçirilmesi yurttaşı olduğum devletten talebimdir" diye konuştu. Ersoy, "Suçluysa tabii ki tutuklu yargılanacak' sözü kabul edilemez ne hukuken ne mantıken. Suçluysa tabii ki tutulu yargılanacak önermesi, kirliyse tabii ki çok temiz kokacak önermelerinden farkı yoktur" ifadelerini kullandı.



Bianet'ten Beyza Kural'ın derlemesine göre akademisyenlerin ifadeleri şöyle:



Muzaffer Kaya: Vicdanımızın sesini bastıramadık, kabahatimiz budur!

"2212 akademisyen ve araştırmacı ile barış bildirisini imzaladığımız için tam 40 gündür tutukluyuz. Terör örgütü propagandası yapmakla suçlanıyoruz. Bu mahkemede bizim şahsımızda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının barış hakkı ve Türkiye'de ifade özgürlüğü yargılanmaktadır."

Kaya, böyle başladığı savunmasında iddianamedeki noktaları inceleyen bir savunma yapmaya başladı.

Savunmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Hakkımızdaki 10 sayfalık iddianameyi okudum. Bunda zaten yarısından sonra bizim ifadelerimiz ve bildirilerimizden ibaret. Bir sayfalık suç isnatı bölümü var. 2-5 sayfaları arasında genel bir çözüm süreci anlatısı var.

"Bu bölüme ilgili iki problem var. Çözüm süreci anlatısı su isnatıyla alakası yok. Kötü bir özet olduğunu söylemek zorundayım. çözüm sürecini hepimiz biliyoruz. Çok önemi şeyler atlanıp, çok gereksiz detaylara girilmiş. Bir öğrencim bana böyle özet yapsaydı 10 üzerinden iki bile vermezdim."

"İddianamede "1984'te başlayan ve 30 yıldan fazla süren çatışmalar neticesinde 40 bin 100 arasında can kaybı meydana gelmiştir" bu 100 bin rakamı nereden alınmış bilmiyorum. Sanırım savcının Wikipedia’dan yararlanması bir problem. İddianame yazarken daha ciddi kaynaklara bakmak lazım."

"Vicdanımızın sesini bastıramadık"

Kaya, hangi konjonktürde bildiriyi yayınladıklarını anlatmak için çözüm sürecinin nasıl yaşandığına ve gelinen noktaya dek bir özet yaptı.

"Bildirinin kaleme alındığı günlerde hükümet analar ağlamasın demekten terörle mücadele konseptine geçiş yaptı" diyen Kaya, sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı yerlerdeki hak ihlalleri, sivil ölümleri, göç etmek zorunda kalan insanları aktardı.

"Ülkemizin bir kısmında tüm bunlar yaşanırken biz bu ülkenin yurttaşları, akademisyenleri olup korunaklı yaşamlarımızı sürdürmeyi onurumuza yediremedik. Bir kabahatimiz vara budur. Vicdanımızın sesini bastıramadık. Bizim bildirimiz bir haykırıştır. asıl sorgulanası gereken bizim bildirimiz değil hükümetin hatalı yurtta harp cihanda harp politikasıdır.

"Devlet 90 yıl boyunca Kürt sorunun demokratik çözümü dışında her yöntemi denemiş, her seferinde sonu eskisinden kötü olmuştur.

"Halbuki çözüm süreci başlarken 90 yıllık tarihten ders alındığını düşünüyordum. Geldiğimiz nokta vahim. Hepimiz uçurumun kenarında olduğumuz hissiyle yaşıyoruz. Bugün çatışmalarda ölen gençler siyasetçilerin 1990'larda yaptıklarının bedelini ödüyorlar.

"Bildirimiz hükümete uyarı ve talepti"

"Bizim barış bildirimiz böyle bir dönemde hükümete hem bir uyarı hem hükümetten bir talepti. Hükümet daha şeffaf ve aha sahici zeminde çözüm sürecine dönmeye ve yüksek ağır insan hakları ihlalleri yapmamaya çağırdık.

"İçinde bulunduğunuz otobüs çıkmaz sokağa girmişse şoförü uyarmak doğal refleks, bu otobüste 80 milyon insan varsa şoförü uyarmak zorunluluk.

"Bildirimizin içeriğine katılmayabilir, bize çok kızabilir, ya da bildiriyi saçma bulabilirsiniz. Ama bizim bildirimizde terör propagandası yapıldığını söyleyemezsiniz."

"Talimat almamız söz konusu değil"

"Savcının suçladığı nokta örgüte dönük çağrı yapmamamız. Biz hukuken söylemediklerimizden değil, söylediklerimizden sorumlu olabiliriz. Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları olarak en temel insan haklarına saygılı olmaya ve Kürt sorunun çözümünde müzakereye dönmeye çağrı yaptık. Bunu da yasalara bağlı olarak yaptık. Biz yasadışı örgüte hangi hukuka bağlı olarak çağrı yapabilirdik.

"Bizler bu ülkenin meslek etiğine sahip akademisyenleriz. Her hangi yasadışı örgütten siyasi odaktan talimat almamız söz konusu olamaz, yasal siyasi otoriteden de talimat almayız. Bizi bağlayan tek şey hakikat ve vicdandır. Siyasi iktidarlar görece demokratik iktidarlarsa aydınları dinlerler, baskıcılarsa aydınları vatan haini ilan edip susturmaya çalışırlar. bu yolla tüm toplama gözdağı verilmemiş olur. Toplum bu korku politikalarına direnemezse çürüme başlar. Bizi bekleyen tehlike bu.

"İddianamede delile dayanmadan asılsız bağlantılar konmuş, söylenmeyenlerden suç üretilmiş, suç olmayanlar suç gibi gösterilmiştir."

"Önce barış bildirisine imza attım. İşten atıldım. İşten atıldığım için bir açıklama yaptım. Bu açıklamayı yaptığım için hapse atılıyorum. Bu ancak totaliter rejimlerde olabilecek bir şeydir. Yürütme makamında bir meslektaşımız olduğunun da altını çizmek isterim.

"İddianame hukuki değil, siyasi, terör propagandası suçu işlediğimiz için değil siy iktidarı eleştirdiğimiz ve barış istediğimiz için tutuklandık.

"Bu suça ortak olmayacağınızı umuyorum.”

Esra Mungan: Kalıcı barış talep ediyorum



Mungan da iddianamede yer alanları özetledi;

"Bir savcı düşünün ki bir dördümüz hakkında 10 Mart basın açıklaması nedeniyle yakalama kararı çıkarıyor. Bir gece nezarette tutuyor. Ertesi gün savunmamızı alırken 10 Mart metni elinde yok. 11. sayfaya dek elle tutulur bir şey yok.

"İddianame şöyle diyor: sen ülkede olanları şöyle yorumluyorsun bu yanlış, devletin görüşü şu ve sen benim, devlet gibi düşünmek zorundasın yoksa seni suçlar hapse attırırım. Tutuklandığımızdan beri bize destek verenlerin sayısı katmerlenerek attı. Hedeflenen şey ortamı susturmakken sonuç tam tersi oldu."

"Bizim devletin parasını yediğimizden bahsedenler sanırım tam ne yaptığımız bilmiyorum. Akademisyen olarak 50-60 sene haftada vakit geçiren insanım. Pırıl pırıl öğrencilerine verebileceğim en fazlasını vermek için çalışan biriyim.

"Bu ülkeye emek veren biri olarak devletten talepte bulunma hakkım yoksa devletle yurttaş arasındaki sözleşme yaralıdır. Ben kalıcı barış talep ediyorum."

"Devlete hitap ettik, muhatabımızdı"

“Devlete hitap ettik. Bizim tek yasla muhatabımız devletti Devlet yurttaşlara rağmen değil yurttaşların denetimi ve hesap sormasına tabidir. yurttaşlar devleti var ediyor.

"Devlet 2013'te çözüm süreci başlattı, katkı sunmaya hazır olduğumuzu söyledik. Gördük ki ölümler durdu. 11 Ocak'ta ölüm üstüne ölümlerden nefes alamaz, derslerimizi veremez hale geldiğimiz noktada devleti o tekmeyle devrilen masayı kurmaya çağırdık.

"Altına imza koyduğumuz metin herhangi örgüte övgü barındırmaz. Metnin anlamsal analizi yapıldığında içinde sadece ikaz ve öneriler olduğunu tek bir övgü sözcüğü olmadığı görülebilir.

"10 Mart metni içinse savcı 'devlete meydan okuma maksadı taşıdığımızı' iddia ediyor. O açıklamada işten çıkarmalara, soruşturmalara dikkat çekiliyor. Ölümlerin önüne geçilmesinin tek yolunun barış masası kurulması olduğunu söylüyoruz."

"Bir yerden talimat aldığımız suçlaması da kabul edilemez. Bizler tüm eğitimi egemen söylemlere şüpheyle bakıp değerlendirebilmek üzere aldık. 12 Eylül darbesinin ürünü olarak, YÖK dahil hiçbir yerden talimat almamak için mücadele etmekteyiz. Tüm baskı ve sindirmeye rağmen iki bin üzerinde akademisyen ortaklaştı; devleti barış eksenli politikaya davet etmektir.

"Umarım mahkeme kamuoyu vicdanını rahatlatacak yönde karar verir."

"Bu devletin elinde. Çok geç olmadan yapılmalı ki bu coğrafyaya onarılması mümkün olmayacak yaralar açılmasın.

"Bu mahkeme tüm tarafsızlığı ile bunu görmeli, üstünüze gelebilecek tehditlere rağmen, okuyan düşünen insanlar olarak devleti barış politikasına çağırmak hakkım vardır. Kaçma ve delil karartma durumumuz yokken, beş haftadır tutukluyuz. Mahkeme derhal tahliyemize ve 2152 akademisyenin beraatine karar vermezse hakkımı helal etmeyeceğim.

"Tutuklanmamız kamu vicdanında yara açmıştır. Umarım bu mahkeme Türkiye ve dünya kamuoyu vicdanını rahatlatacak yönde karar verir."

Kıvanç Ersoy: "Suçluysa tabii ki tutuklu yargılanacak" sözü kabul edilemez!

"Barışı barışçıl iki yöntemle savunduğum için haksız şekilde terör örgütü iddiasına maruz kalarak yargılanıyorum. Bu saçma mesnetsiz iddiayı reddediyorum" diye söze başladı.

Ersoy, savcının "Bese Hozat'ı talimatıyla bildiriyi imzaladıkları" iddiasına karşı çıktı. İddianamede kendileri için kullanılan aydın kavramının tarihsel kökenlerini anlattı.

"Aydın, çağına göre şoke edici fikirleri olabilen hiçbir otoriteden onay beklemeden hareket eden kişidir. İddianamede bize aydın denilmiş. Bunu delil olarak kabul edelim. Tanım gereği bağımsız düşünce olduğu kabul edilmeli. Fikirlerimiz siyasi otoriteler ile uyuşmayabilir. Aydınsak okuduğumuz metinler aydın olmanın doğal gereğinin ürünüdür. İddianamede aydın kavramının tam olarak anlaşılmadan kullandı."

"Suçluysa tabii ki tutuklu yargılanacak'

"Suçluysa tabii ki tutuklu yargılanacak" sözü kabul edilemez ne hukuken ne mantıken. Suçluysa tabii ki tutulu yargılanacak önermesi, kirliyse tabii ki çok temiz kokacak önermelerinden farkı yoktur.

"Bildirimiz barışı savunmaktadır. Ölümlerin olmadığı ülkeyi savunmak can güvenliğimizi savunmaktır. Can güvenliğini sağlaması gereken vatandaşı olduğumuz devlettir. Bedeni buzdolabında saklanan çocukların, cenazesi sokakta kalan dedelerin, hepimizin can güvenliği sağlamak için bildiriye imza attık. Can güvenliğimizi ölümlerin olmamasını talep ediyorsak bunun mercii devlettir.

"Barışı savunmak, vatandaşlık hakkıdır. Barışı savunmak anayasal haktır, aydın sorumluluğu gereği vazifemizdir.

"Biz Türkiye'yiz"

"Biz Türkiye’yiz. Bu ülkenin akademisyenleri ve aydınlarıyız, üniversitelerinde bilimsel faaliyet üretiyoruz. 2212 akademisyen biz Türkiye olarak demokrasiye güçlü bir şekilde sahip çıkanlar olduğunu gösteriyoruz. Bunun bedeli kelepçenin kesikleri, hakkımızda sözde hain, karanlıksın diyenlere, iddianameye, kanlarımızla duş alacaklarını söyleyenler serbestken biz tutukluyken diyoruz ki; pişman değiliz, yine olsa yine imzalarız.

"Türkiye toplumu demokrasi mücadelesi tarihinde bu duruşma salonlarında çok sayıda meslektaşlarımız yargılandı. Demokrasi için biizm meslektaşlarımız dimdik durdu. Bizler de gözaltı kararı duyunca evde yokken kendimiz ifadeye gittik. Meral Camcı yurtdışındayken kendisi döndü. Bu saatten sonra hakkımızda tutuklama gerekçelerinden kaçma, saklanma şüphesini hakaret sayacağımı söylerim.

"Bilim güçlerinin işlerini aksatıyoruz"

"Savcı güvenlik güçlerinin işlerini aksattığımız iddia ediyor. Asıl bilim güçlerinin işleri aksatılıyor.

"Tutukluluğu nedeniyle iki uluslararası konferans, bildiri özeti göndermem bir başkası, iki araştırmanın sonucu makale olarak göndermem gerekiyordu, her hafta dersler vardı, bir yüksek lisans tezi öğrencim vardı. Tutukluluğum devam ettiğinde bu çalışmalar aksamaya devam edecek.

"İmzaladığımız metin bir barış metni. 10 Mart'ta okuduğumuz ise imzacı meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyetlere dikkat çeken başka bir metin.

"Çünkü çok sayıda meslektaşımız işten atıldı. Bazıları taşra kasabalarında linç girişimlerini destekleyecek şekilde teşhir edildi. Erdoğan İstanbul'un en turistik merkezinde IŞID saldırısında ölenler varken saldırıdan iki dakika bahsedip konuşmasını bize ayırdı ve bize hakaret etti.12 Eylül'de bile aydınlar dilekçesini yazanlar tutuksuz yargılandı ve hepsi beraat etti. 12 Eylül'e hesaplaştığını söyleyen bir partinin iktidarında 12 Eylül uygulamaları geri kaldı."

"Pişman değilim, yine olsa yine imza atar, aydın sorumluğu ile imza attığım bir metindi.

"İddianame Türkiye'nin demokratik geleceği için endişe verici.

"Barışı savunmak anayasal hakkımızdır"

"Barışı savunduğum için yargılanıyorum ama barışı savunduğum için kendimi savunmayı zul sayıyorum. Kaçma şüphesini hakaret sayıyorum. Ya okulda ya evdeyim. İş için yurtdışına gittiğimi sanan 5 yaşında bir oğlum var.

"Bizler Türkiye toplumunda demokrasi ve barış isteği olduğunu gösterdik. Türkiye demokrasinin daha fazla lekelenmemesi için beraatimizi talep ediyoruz. Vatan haini değil, biz Türkiye'yiz. İmzacı akademisyenler aydın sorumluluğu ile barışı, ölümlerin olmadığı bir Türkiye'yi savunduk. Barışı savunmak anayasal hakkımızdır."

Meral Camcı: İmza metni ve basın metni savunmamdır

Meral Camcı, üzerime atılı suçu kabul etmediğini belirtti.

"Her iki metnin sizin iddianamenizi, benim savunmamı oluşturduğunu belirtirim. İki metin de iddianamede eksik yer almıştır. İsmail Beşikçi'nin iddianameniz savunmamdır değidim gibi. Her iki metin benim savunmamdır diyorum.

"Barış bildirisi olarak anılan imza metinine dair, örgüt ile ilişki olduğu iddiası yanlı perspektiften, önyargılı yorumdan öteye geçemeyecek niteliktedir. Bu ilişkilendirmenin temeli yoktur. Yargılamanın da tutukluluğumuzun da sebebi yoktur.

"Derhal beraat kararı verilmesini demokratik hukuk ilkeleri çevresinde anayasal haklarımızın koruma altında olduğunun mahkemenizce teyit edilmesini talep ederim.

"Bilim insanının içinde var olduğu, topuma karşı görevini toplum ve kamu yararına ve çıkarına katkı sunmak olduğunu hatırlatırım. Bilim insanı tanıktır. Gözlem yapar, analiz eder, bilgiyi biriktirir ve kullanır. İktidar olgusundan bağımsız olmalıdır ki özgür düşünce yeşerebilsin. Bilmek, yapabilmektir.

"Hakikatin yüksek sesle dile getirilmesi"

"Sessiz bir tanıklığın tartışmaya konu olmayacağı aşikardır. Kastettiğim, gerçekliğin hakikatin yüksek sesle dile getirilmesine dair tanıklıktır. Toplumsal barış ve uzlaşma sağlanmasına dönük talebi tanıklığın yüksek sesle söylenmesini gerekli kılan süreç içindeyiz.

"Tanıdığım tek inisiyatif kendi inisiyatifim, kendi vicdanımdır. Hiç kimse ve kurumdan talimat almadım, almam. İmza metni de barış açıklaması da bu topraklarda kamu vicdanında yola açan sivil ölümler, sokağa çıkma yasaklarının, yaşam hakkına müdahale eden tutuma ve bu tutumun sürdürülmesine muhalefetin dile getirilmesidir.

"Ben bir halk çocuğuyum. şimdi bir üniversite emekçisiyim. Beni olduğum bu konuma getiren emeğe borcum var. Kalıcı barışı istemek, bugün sorumlu konuşmak; ölümden değil yaşamdan, savaştan değil barıştan, sermayeden değil emekten, amasız, fakatsız tam demokrasiden yana olmaktır.

"Halka açık ders verme hakkımız elimizden alınamaz. Akademi biat etmez, etmemelidir. Çünkü üniversite memlekettir."

"Toplumsal barışın tesisi için tüm süreçlerin bir an önce hayata geçirilmesi yurttaşı olduğum devletten talebimdir."



İddianamede neler var?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 4 akademisyen hakkında 7.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede 1128 kişinin “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı metne imza attığı belirtiliyor ve “PKK/KCK terör örgütüne destek bildirisi” yayımlandığı ileri sürülüyor.