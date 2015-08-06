İşte Türkiye'nin turizm karnesi

2014’ün ilk 6 ayında toplamda 13 milyar 783 milyon liralık turizm geliri elde eden Türkiye, 2015’in aynı döneminde 12 milyar 602 milyon lira gelire ulaştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde yurtiçinde ikamet eden 10 milyon 791 bin kişi seyahate çıktı. Seyahat sayısı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 13 milyon 966 bin oldu. Yurtiçindeki toplam seyahat harcamaları yüzde 12,2 artarak 3 milyar 694 milyon 829 bin liraya ulaştı. Seyahate çıkanlar 88 milyon 612 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 493 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, bunu 4 milyon 231 bin geceleme sayısı ile "otel" takip etti.

Yurtiçinde ikamet edenlerin bir ve daha fazla geceleme kaydı ile yaptıkları toplam seyahat sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artarak 13 milyon 966 bin olurken, yurtiçindeki toplam seyahat harcamaları ise yüzde 12,2 yükselerek 3 milyar 694 milyon 829 bin liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı birinci çeyreğine ilişkin "Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, yurtiçinde ikamet eden 10 milyon 791 bin kişi seyahate çıktı. Bu dönemde bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,6 artışla 13 milyon 966 bin oldu.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar, 104 milyon 921 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,5 olurken, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 265 lira olarak hesaplandı.

Yerli turistlerin, yurtiçinde yaptıkları seyahat harcamaları söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,2 artarak 3 milyar 694 milyon 829 bin lira oldu. Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Yurtiçi turizm harcamasının yüzde 97,8'ini (3 milyar 614 milyon 803 bin lira) kişisel, yüzde 2,2'sini (80 milyon 25 bin lira) ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Seyahate çıkış amacı olarak "yakınları ziyaret'" yüzde 69,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 11,4 ile "sağlık", yüzde 8,8 ile "gezi, eğlence, tatil" izledi.

Arkadaş, akraba evinde kalındı

Söz konusu dönemde seyahate çıkanlar 88 milyon 612 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş, akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 493 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, bunu 4 milyon 231 bin geceleme sayısı ile "otel" takip etti.

Bu yıl gelirde düşüş var

TÜİK rakamlarına göre Nisan-Haziran ayları arasında turizm gelirlerinde yüzde 2’lük düşüş yaşandı, ziyaretçi sayısında da yüzde 13’lük düşüş var.

Geçen yıl 34 milyon 305 bin turistin geldiği Türkiye, yaklaşık 41.4 milyon liralık turizm geliri yakalarken, bir turist ortalama 828 dolar harcamıştı. 2023 hedefi olarak ise 50 milyon turist, 50 milyar dolar hedefi koyan Türkiye’de turizm 2015 itibariyle istenilen seviyede ilerlemiyor.

719 dolar harcadılar

2014’ün ilk 6 ayında toplamda 13 milyar 783 milyon liralık turizm geliri elde eden Türkiye, 2015’in aynı döneminde 12 milyar 602 milyon lirayı yakaladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, Türkiye'nin turizm geliri, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.8 azalarak 7 milyar 733 milyon 677 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 86.7'si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 13.3'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 5 milyar 953 milyon 833 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 779 milyon 844 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. İkinci çeyrekte kişi başına ortalama harcama 719 dolar oldu. Yabancıların ortalama harcaması 691 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 921 dolar olarak gerçekleşti.