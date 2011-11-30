T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımları açıkladı. Suriye'de halkı temsil eden meşru bir yönetim iktidara gelene kadar Türkiye-Suriye Yüksek İşbirliği Konseyi'nin faaliyetleri askıya alındı.







Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye ekonomik yaptırımları konusunda bir basın toplantısı düzenledi.



Davutoğlu, Suriye'nin üstünde bölgesel ve uluslararası baskının artırılmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, bazı önlemler alınmasının Türkiye için de kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.





İşte Davutoğlu'nun açıkladığı Türkiye'nin Suriye'ye 9 maddelik yaptırım kararları:

İşte Türkiye'nin Suriye'ye uygulayacağı yaptırımlar:



- Suriye devletinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.



- Suriye Merkez Bankası ile ilişkiler askıya alındı.



- Suriye ile tüm kredi ilişkileri durduruldu.



- Suriye'de meşru bir yönetim iktidara gelinceye kadar iki ülke arasındaki Yüksek İşbirliği



- Konseyi'nin faaliyetleri askıya alındı.



- Suriye ticaret bankası ile ilişkiler durduruldu.



- Eximbank ile ilişkilerin donduruldu.



- Altyapı projeleri için yapılmış olan tüm kredi anlaşmaları askıya alındı.



- Suriye'ye silah satışı durduruldu.



- Üçüncü ülkelerden Suriye'ye askeri malzeme ve silah transferinin önüne geçilecek.





