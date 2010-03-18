İşte Türkiye'nin rüşvet haritası

T24 - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nın, 2009 yılı yolsuzluk ve usulsüzlük raporunda, belediye odaklı rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük tartışmalarının yaşandığı Adana ilk 10 arasında yer almadı. Adana’daki en çok yolsuzluk sağlık sektöründe belirlendi.



KOM Daire Başkanlığı’nın internet sitesinde de yer alan KOM 2009 raporunda, suçun niteliğine göre Türkiye genelindeki operasyonlar, yakalanan ve tutuklanan suçlularla ilgili bilgilere yer verildi. Raporun, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ bölümünde, yolsuzluk olaylarında artışın olduğuna dikkat çekildi. 2009’da 2008’e oranla yapılan yolsuzluk operasyonlarının yüzde 74 arttığı belirtildi.



Sektörel olarak dikkate alındığında ise, sağlık sektöründe yolsuzluk olaylarının ilk sırayı yer aldığı gözlendi. Yolsuzlukta, sağlık sektörünü yerel yönetimler ve adli hizmetler izledi. Planlı yapılan yolsuzluklarda, sağlık sektörü 61 olay sayısı ile ilk sırada yer aldı. Yerel yönetimlerdeki yolsuzluk sayısı 29, adli hizmetlerde 19, maliye ve SGK’da 16, eğitimde 14, bayındırlıkta 9, enerjide 4, tarımda 2 yolsuzluk olayı ortaya çıkarıldı. Planlı yolsuzluk olaylarında ikinci sırada yer alan yerel yönetimlerde 244’ü kamu görevlisi toplam 680 kişi hakkında işlem yapıldı, bunlardan 101’i kamu görevlisi olmak üzere 274’ü tutuklandı.



KOM’un ortaya çıkardığı planlı yolsuzluk olaylarında ve sektörel olarak ilk başta yer alan sağlık alanındaki yolsuzluklarda ise Adana ilk 10 il arasında yer almadı. Rapora göre, 2009’daki planlı yolsuzluk olaylarında İzmir 10 olayla ilk sırada yer aldı. Şanlıurfa yine 10 olayla 2’nci sırada bulunurken, bu illeri 7 olayla Konya, 6’şar olayla Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep, 5’er olayla İstanbul, Kocaeli ve Şırnak izledi.



Planlı sağlık yolsuzluk olaylarında ise Şanlıurfa (5), Şırnak (4), Diyarbakır (3), İstanbul (3), Kırıkkale (3), Konya (3), Ankara (2), Ardahan (2), Batman (2) ve Bursa (2) ilk 10 oldu.



Geçen yıl, ‘ihaleye fesat karıştırma ve ihale yolsuzluğu’nda özellikle yemek, güvenlik, temizlik ve sağlık alanlarındaki ihalelerde daha çok usulsüzlüğün yapıldığı belirlendi. Eğitim sektöründe ise özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile rehabilitasyon araştırma merkezleri görevlilerince suiistimal edilerek devlet hazinesinin zarara uğratıldığı görüldü.



KOM Raporu’nda, PricewaterhouseCoopers (PwC) adlı uluslararası danışmanlık şirketinin 54 ülkeden 3 bini aşkın şirket temsilcisinin katkısıyla, son 2 yılı kapsayacak şekilde hazırlayıp, geçen yıl yayınladığı ‘Küresel Ekonomik Suç’ konulu raporuna da yer verdi. Bu rapora göre, dünya yolsuzluk ortalamasının yüzde 30 olduğu, Türkiye’nin yüzde 15 yolsuzluk oranıyla yolsuzlukların en az olduğu 5 ülke arasında 3’üncü sırada yer aldığı belirtildi.





