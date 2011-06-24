İşte Türkiye'nin işsizlik haritası

T24 - Türkiye'de işsizlik oranı geçen yıl yüzde 11.9 oldu. İşsizliğin en yüksek olduğu iller Adana, Hakkari ve Van olarak sıralandı.

















Türkiye İstatistik Kurumu il il işsizlik rakamlarını açıkladı.

2010 yılında Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 11.9 olarak belirlendi.

İşsizlik oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla, Adana (yüzde 19,1), Hakkari (yüzde 17,4) ve Van (yüzde 17,2) oldu. Başka bir deyişle Adana'da yaklaşık beş kişiden biri işsiz.

İşsizlik oranının en düşük olduğu iller ise, Bayburt (yüzde 4,7), Artvin (yüzde 5,7) ve Gümüşhane (yüzde 5,8) olarak belirlendi.

2010 yılında Türkiye genelinde istihdam oranı yüzde 43 oldu.

İstihdam oranının en yüksek olduğu iller Rize (yüzde 58,1), Artvin (yüzde 57,3) ve Gümüşhane (yüzde 55,4) olurken, istihdam oranının en düşük olduğu iller Diyarbakır (yüzde 27,5), Siirt (yüzde 29,1) ve Şanlıurfa (yüzde 31,1) olarak sıralandı.

Türkiye genelinde yüzde 48,8 olan işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu iller Rize (yüzde 61,8), Artvin (yüzde 60,8) ve Burdur (yüzde 59,1) oldu.

İşgücüne katılım oranının en düşük olduğu iller ise Diyarbakır (yüzde 31,8), Siirt (yüzde 33,3) ve Şanlıurfa (yüzde 35,5). İstihdam oranının düşük olduğu yerler aynı zamanda işgücüne katılma oranının da düşük olduğu yerler olarak dikkati çekti.

































































































