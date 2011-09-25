İşte Türkiye’nin gaz arayacağı yerler

T24 - Türkiye, Zafer Burnu’ndan Kıbrıs’ın diğer ucuna kadar olan bölgede doğalgaz araması yapacak. Belirlenen bu koordinatlar, Rumların kara sularıyla çakışıyor







Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu arasında New York’ta imzalanan Kıta Sahanlığı anlaşmasına göre, Türkiye Akdeniz’de doğalgaz araması yapmak amacıyla 27 koordinat belirledi. Buna göre, Türkiye Zafer Burnu’ndan (Karpaz bölgesi) adanın diğer ucuna kadar olan bölgede doğalgaz araması yapacak. Anlaşmanın ekinde yeralan haritaya göre, Türkiye’nin belirlediği koordinatların Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin kara sularıyla da çakışacağı belirtiliyor. Ankara’nın, Ada’nın “yasal tek sahibi” olduğu iddiasında bulunan Rum Yönetimi ile uluslararası arenada da çatışma ihtimali yüksek.

New York’ta imzaladılar



Kıbrıs’ta Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak doğalgaz arama sondajlarını başlatmasıyla patlak veren krizde Türkiye de Akdeniz’de arama çalışmalarını hızlandırdı. Piri Reis gemisi İzmir’den Akdeniz’e açıldı. 21 Eylül’de New York’ta biraraya gelen Erdoğan ile Eroğlu, Rumların sondaj çalışmalarına rest olarak “Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması” anlaşması imzaladı.

6 maddelik anlaşma



Milliyet’in ele geçirdiği anlaşmaya göre, Türkiye Kıbrıslı Türklerin haklarına helal getirmeyecek şekilde doğalgaz araması yapacak. 6 maddeden uluşan anlaşmada, Türkiye ve KKTC’nin “uluslararası ilkeler ve kuralları gözönünde bulundurarak” anlaşmayı imzaladığı vurgulanıyor. Anlaşmada; “ilgili tarafların uluslararası hukuk kurallarına ve hakkaniyet ilkelerine göre ileride yapılacak anlaşmalarla gerçekleştirilmesi konusunda da mutabık kaldıkları” kaydediliyor.

Çözüm için çabaya devam



Anlaşmada çok önemli bir nokta da tarafların çözüm çabalarını sürdüreceklerini bildirmesi. Anlaşmanın 4. maddesinde, “İş bu anlaşma Kıbrıslı Türklerin, Ada’nın kıta sahanlığının tümü üzerindeki meşru, eşit ve ayrılmaz haklarına haleldar etmeyecektir. Akit taraflar Kıbrıs meselesine kapsamlı çözüm bulunması çabalarını sürdürecektir” deniliyor. İki taraf arasında imzalanan anlaşmanın hayata geçmesi için meclislerde onaylanması gerekiyor.

Talat’tan eleştiri



KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise, doğalgaz arama konusunda Türkiye’nin yanlış yaptığını savundu. Demeçler içerisinde dolaylı olarak savaş çığırtkanlığı anlamının da çıktığını belirten Talat, “Sonuçta Türkiye net olarak gidip vururuz, platformu havaya uçururuz demedi. Ancak o anlamda yorumlanabilecek sözler söyledi. Bu, kesinlikle son derece yanlış bir olaydır. Vuracaksa bunları söyleyebilirdi, ancak yapmayacaksa söylemezdi” diye konuştu.



